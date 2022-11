Goran Dragic éternellement reconnaissant envers Steve Nash

Les premières sensations de Goran Dragic lors de son arrivée à Phoenix ? « C’était une expérience incroyable. En même temps, c’était terrifiant les premiers jours », se souvient l’actuel meneur des Bulls. À l’époque, en 2008, l’équipe des Suns comprend dans son effectif quelques légendes comme Shaquille O’Neal ou Grant Hill.

Mais un troisième futur Hall of Famer va, logiquement, davantage retenir l’attention du rookie : Steve Nash. « Steve m’a beaucoup aidé durant ma carrière. Dans la manière d’être professionnel, comment manger sainement, l’éthique de travail et bien sûr sur le ‘pick-and-roll’. C’était le principal. J’étais heureux d’avoir eu l’opportunité d’apprendre de lui », énumère le joueur de Chicago dont l’équipe affrontait Brooklyn la nuit dernière.

Une expérience riche pour le meneur de 22 ans ans mais aussi « beaucoup de pression. Quand tu es le meneur de jeu remplaçant de l’un des plus grands joueurs et qu’il dirige l’équipe, il faut rester au niveau. C’est difficile à atteindre, surtout à un jeune âge. J’ai eu du mal, surtout au début. Mais quand j’ai compris que je n’étais pas Steve Nash et que je devais juste être moi-même, c’est devenu beaucoup plus facile », assure le gaucher qui tournait à 4.5 points de moyenne en 13 minutes lors de son année rookie.

La raison de sa pige à Brooklyn

Échangé en février 2011 vers Houston, le 45e choix de la Draft 2008 a commencé à s’installer en tant que titulaire de la ligue dans le Texas.

Lorsqu’il est revenu dans l’Arizona un an et demi plus tard, Steve Nash n’était plus là, et Goran Dragic a pu faire grimper sa production, au point d’être récompensé avec le trophée de Most Improved Player en 2014.

All-Star en 2018, le Slovène dit avoir beaucoup appris de son aîné en matière de lecture du jeu, notamment sur le « pick-and-roll ». « Il le manipulait en permanence. C’est quelque chose de vraiment unique. » Steve Nash raffolait en effet de ce jeu à deux en faisait notamment le bonheur d’Amar’e Stoudemire dans la raquette.

Près de 15 ans plus tard, les deux hommes s’étaient retrouvés chez les Nets, coachés par l’ancien meneur, avec qui Goran Dragic s’était engagé. À ce moment, le gaucher s’était dit : « ‘Je crois au karma.’ Steve a tant fait pour ma carrière. Je voulais donc donner quelque chose en retour pour essayer de l’aider. C’est pourquoi j’ai décidé d’aller à Brooklyn. Bien sûr, on n’a pas fait la saison qu’on voulait. C’était une situation difficile. Mais je ne le regrette pas du tout. C’est quelqu’un de tellement formidable. Je lui serai toujours reconnaissant. »