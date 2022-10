Russell Westbrook, joueur symbole de la première victoire des Lakers

À voir les images et la joie dans le vestiaire, on pourrait croire que les Lakers ont gagné le titre NBA ! Pour sa première victoire en carrière comme coach, Darvin Ham a eu droit à une douche de la part de ses joueurs, comme ça se fait traditionnellement en NFL ou en NCAA. Ça chante, ça danse, ça se marre… Ce n’est qu’une petite victoire, mais on sent qu’elle libère tout un groupe.

« C’est un bon petit bain » témoigne Anthony Davis. « On ne peut pas en demander plus à un coach. On le mérite, il le mérite, et c’était bien de lui offrir cette première victoire comme coach. Il a nous fait un speech, et on était là, du genre à lui dire : ‘OK Coach, on s’en fout de votre discours’. Et on l’a inondé ! »

« Je le dis depuis le premier jour : les shoots vont finir par rentrer. Notre attaque va se mettre au niveau de notre défense »

Pour Darvin Ham, les Lakers « avaient besoin de se prouver des choses« . « Pas au monde entier. Pas aux médias. Nous avions des choses à prouver à nous-mêmes, et j’ai trouvé géniale notre manière de répondre » explique le successeur de Frank Vogel.

Deux symboles dans cette victoire. D’abord, il y a l’adresse à 3-points. Les Lakers terminent avec un 13 sur 30 à 3-points, soit 43%. C’est deux fois mieux que l’adresse habituelle, et en deuxième période, ils shootent même à 50% : 8 sur 16.

« Je pense simplement que la balle était plus vivante. Les gars ont pénétré, ils ont fixé puis trouvé les shooteurs démarqués, et les gars n’ont pas hésité à shooter » analyse Darvin Ham. « Je le dis depuis le premier jour : les shoots vont finir par rentrer. Notre attaque va se mettre au niveau de notre défense. »

L’autre symbole de la victoire face à Denver, c’est la performance de Russell Westbrook. Désormais sixième homme, il a apporté ce punch espéré en sortie de banc. Il frôle le triple-double avec 18 points, 8 rebonds et 8 passes, et il était sur le parquet lors des meilleurs passages de l’équipe, comme le prouve son +/- : +18.

« Il a sacrifié sa place de titulaire pour le bien de l’équipe. Il s’épanouit dans ce rôle »

« Franchement, j’adore voir mes coéquipiers s’épanouir » explique Russell Westbrook, en référence à Lonnie Walker IV et Austin Reaves. « Toute ma carrière, j’ai pris plaisir à voir les autres réussir, et ça me remonte le moral de voir les autres bien jouer. Ce soir, on a vu les gars mettre leurs tirs, être compétitifs et c’est tout ce qu’on demande. »

Puisque Russell Westbrook ne se met pas en avant, c’est Anthony Davis qui lui rend hommage.

« Qu’un joueur de son calibre accepte de sortir du banc, ça démontre que c’est vraiment un joueur prêt à tout pour que l’équipe gagne » conclut l’intérieur. « Il a sacrifié sa place de titulaire pour le bien de l’équipe. Il s’épanouit dans ce rôle. C’est tout ce qu’on demande. Je lui ai dit : ‘Continue de faire ce que tu fais. Tout ce que tu fais est incroyable.’ Lors des deux derniers matches, il a simplement fait ce qu’il sait faire. Je suis fier de lui. »