Les Wizards ressentent déjà l’absence de Delon Wright

C’est ce qui s’appelle une sacrée coïncidence. Pour leur premier match sans Delon Wright, sur la touche avec une grosse déchirure aux ischios de la cuisse droite, les Wizards ont perdu face aux Pacers cette nuit en réalisant leur plus mauvaise performance défensive de l’année.

Auteurs de 25 points chacun, Tyrese Haliburton (débordant de créativité ballon en main) et Buddy Hield, bien aidés par les 27 unités de Myles Turner, ont mené l’attaque d’Indiana avec 127 points inscrits. Non pas que Delon Wright à lui tout seul aurait contenu les deux hommes forts d’en face. Mais sa présence n’aurait pas été de trop.

« C’est dur. On l’a vu ce soir parce que c’est une peste en défense, (Delon Wright) dévie des ballons, il est partout. C’est une peste. Il s’occupe des grands, il joue les interceptions et fait beaucoup de ces choses. C’est un très bon défenseur », qualifie Bradley Beal, auteur de sa plus grosse sortie offensive de l’année (31 points).

Le 20e choix de la Draft 2015 a en effet été recruté pour ses qualités de ce côté du terrain. La preuve après quatre rencontres disputées, il était carrément le meilleur intercepteur de la ligue avec un peu moins de trois ballons volés par match. Pour un remplaçant qui ne joue qu’une vingtaine de minutes par match, c’est considérable.

Toute l’équipe doit compenser

Membre d’une équipe décidée à faire des efforts en défense, Delon Wright affichait même le meilleur « Defensive Rating » de des Wizards (100.5 points encaissés sur 100 possessions lorsqu’il est en jeu), mais tout en ayant le pire « Offensive Rating » (87 points)…

Pour Kyle Kuzma, jouer sans lui représente un « challenge. La plupart du temps, on a maintenant des ailiers qui défendent sur des arrières, et des arrières sur les ailiers. L’absence de Delon va être difficile à gérer car il est notre meilleur atout et il défend sur des arrières. » Tout en ayant le physique, renforcé à travers les années, pour aller au contact des intérieurs. Face à Cleveland, on l’a par exemple vu protéger le cercle face à Evan Mobley.

Les arrières de Washington vont donc devoir se faire violence pour compenser son absence car après Boston, les Wizards jouent les 76ers du tandem James Harden – Tyrese Maxey à l’arrière, les Nets de Kyrie Irving puis les Grizzlies de Ja Morant. Un paquet de joueurs All-Star donc…

Wes Unseld Jr. reconnaît aussi que son équipe n’a pas livré sa meilleure prestation défensive possible face aux Pacers. Mais « je ne vais pas tout mettre sur le dos de Delon. Je ne crois pas qu’on ait abordé le match avec le bon état d’esprit. Quand une équipe prend un tel rythme, ce n’est pas lié à un seul joueur. C’est tout le monde. »