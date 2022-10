Les ambitieux Cavaliers envoient un message au reste de la NBA

Sans Darius Garland, touché à l’oeil, les Cavaliers sont allés s’imposer cette nuit sur le parquet des Celtics, finalistes NBA. Un succès acquis après prolongation, grâce notamment aux coups de chaud de Donovan Mitchell et Caris LeVert, auteurs de 41 points chacun ! Un succès qui permet à Cleveland de se maintenir à la deuxième place de la conférence Est, et de confirmer ses ambitions.

En allant chercher Donovan Mitchell, la direction voulait franchir un cap, et c’est une victoire référence.

« Nous avons vraiment l’impression d’avoir la capacité de faire quelque chose de spécial. Nous sentons que nous pouvons gagner dans n’importe quelle situation », a réagi Kevin Love après la victoire. « C’est une sensation. C’est une identité. Il n’y a pas un seul mauvais élève ici. Tout le monde ne se soucie que de gagner. Peu importe ce qui arrive, si nous restons ensemble et fidèles à nos concepts, nous pouvons gagner n’importe quel match. »

Critiqué pour son côté soliste ces derniers temps à Salt Lake City, Donovan Mitchell s’est fondu dans le collectif, et en l’absence de Darius Garland, il s’occupe de marquer des points mais aussi de lancer les attaques. L’arrière All-Star n’a peut-être jamais aussi bien joué.

« Je pense que nous sommes en avance, mais les grandes équipes font ça tous les soirs »

« À 100%, on croit qu’on est à notre place… Nous avons conscience de ce que nous pouvons être, de ce que nous apportons individuellement et de ce que j’apporte en venant ici. Il y a un niveau de conviction sur ce nous pouvons et voulons accomplir. On sait comment ça se passe. On ne peut pas y arriver si on n’y croit pas. Chaque soir, cette confiance nous accompagne. Il y a une confiance dans le groupe et dans les autres. »

Une confiance qui leur permet de ne pas lâcher quand ils se retrouvent à -15, ou lorsque les Celtics leur collent 75 points en première mi-temps. « Je n’avais pas réalisé qu’il y avait 15 points d’écart » poursuit Donovan Mitchell. « J’exagère un peu… Mais vous avez compris où je veux en venir… Cela montre le caractère de ce groupe. Cela donne une idée de notre force mentale. Il n’y a pas un moment dans le match où l’on rejoint le banc la tête baissée. Se comporter déjà comme ça, alors qu’on est relativement un groupe nouveau, ça en dit long. Ce que je retiens de cette victoire, c’est le fait qu’on se soit accroché et notre combat permanent. »

Autre héros de la soirée avec ses 41 points, Caris LeVert retient pour sa part que c’est face aux Celtics, à Boston !

« J’ai le sentiment que c’était un match énorme pour nous. On savait que c’était un match important. On sait qui on avait en face… Ils étaient en finale NBA. On voulait se donner une chance de gagner. On était bien reposés, et j’ai l’impression que chacun a donné le meilleur de lui-même. »

Pour Donovan Mitchell, c’est inespéré que les Cavaliers puissent déjà jouer à un tel niveau.

« Je ne savais pas à quoi m’attendre… Je savais qu’on formait un super groupe. Je savais qu’il y avait de très grands joueurs. Mais parfois, les choses prennent plus de temps. Le fait de remporter une série de victoires solides et disputées, ça nous soude encore davantage. Je pense que nous sommes en avance, mais les grandes équipes font ça tous les soirs. Donc, il faut célébrer et apprécier cette victoire. Mais il faut y retourner dimanche. »