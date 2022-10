Russell Westbrook : « Je me sacrifie encore plus, et on perd encore »

Pour la première fois depuis le 26 novembre 2008, Russell Westbrook a débuté un match officiel sur le banc. Et ça ne devrait pas être un « one shot » puisque Darvin Ham a bel et bien l’intention d’en faire son 6e homme. Pour le nouveau coach des Lakers, Russell Westbrook pourra mieux s’exprimer avec la « second unit », et on en a eu effectivement un aperçu cette nuit face aux Wolves.

« C’est son super-pouvoir : orchestrer et dicter le rythme » explique Darvin Ham à propos de Russell Westbrook. « Je pense qu’il va s’épanouir dans ce rôle ».

Mais le bilan comptable reste le même : les Lakers ont encore perdu ! Auteur de 18 points en sortie de banc, mais aussi coupable de 5 balles perdues, Russell Westbrook répète que ce rôle ne le dérange absolument pas.

« Depuis le premier jour, j’ai expliqué que j’étais prêt à tout pour cette équipe. Je vais sacrifier tout ce qu’il est possible de sacrifier, comme des éléments liés à mon jeu depuis des années, pour m’adapter à ce que le coach a besoin que je fasse, et je continuerai à le faire. »

Des sacrifices qui ne portent pas leurs fruits depuis qu’il est arrivé. « La saison dernière, je me suis sacrifié… Ok, je me sacrifie encore plus… Et on perd encore » fait-il remarquer. « C’est difficile, surtout en pensant aux choses que je pourrais être capable de faire pour aider nos gars. »

« Personne n’aura pitié de nous »

Pour Darvin Ham, Russell Westbrook a répondu aux attentes. « Une fois de plus, je lui tire mon chapeau. Il sort du banc, et il a montré l’impact qu’il pouvait avoir comme remplaçant. Non seulement en renforçant le banc, mais apportant un vrai plus. »

Il faudra attendre le retour d’Anthony Davis, voire de Dennis Schroder, pour qu’on mesure mieux cet impact, et en attendant l’équipe égale le pire départ de l’histoire de la franchise.

« En fait, je ne suis pas énervé par notre manière de jouer ce soir. Notre énergie était dans la bonne direction » conclut Russell Westbrook. « Je pense que c’est important de récupérer Anthony et que les gars soient rétablis. Mais en attendant, personne n’aura pitié de nous. Il faut donc trouver un moyen d’être compétitifs et de gagner un match ».