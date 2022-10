Stephen Curry reste un joueur éblouissant

Il fait beaucoup moins parler que Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou même LeBron James et Ja Morant, mais Stephen Curry demeure l’un des meilleurs joueurs au monde. Le MVP des Finals 2022 l’a encore prouvé cette nuit en prenant le match à son compte dans le 4e quart-temps face au Heat. Quand il revient en jeu, à sept minutes de la fin, les Warriors sont menés de quatre points. Sept minutes plus tard, ils ont gagné de 13 points !

On retiendra son coup de chaud avec 10 points en trois minutes pour assommer le Heat à deux minutes de la fin, avec notamment ce grand numéro devant Tyler Herro. Un panier qui a mis le feu à la salle et au banc.

« C’était un super mouvement » confirme Draymond Green. « Il est arrivé à l’endroit où il voulait. Une fois qu’il a réussi à ce que Tyler ouvre sa jambe arrière, c’était mort pour lui. Steph est incroyable, il joue très bien en ce début de saison, et c’était prévu. Il continue de s’améliorer, et c’est ce qui est effrayant : ce gars-là continue de s’améliorer. C’est d’ailleurs assez intéressant et amusant à regarder. »

« Stephen Curry est juste sublime »

Interrogé sur ce « move », Curry explique qu’il l’a travaillé pendant l’été, et que ça fait partie de son arsenal. Le reste, c’est de la lecture de jeu et de la défense.

« Steph est juste sublime » résume Steve Kerr. « Ce qu’il fait est incroyable. Il se débarrasse de tout le monde. Peu importe qui est sur lui, il va droit dans la mâchoire de la défense pour aller au bout ou trouver des gars. Il est spectaculaire en ce début d’année. »

Spectaculaire et surtout efficace ! Cette nuit, il termine avec 33 points, 9 passes et 7 rebonds. Le tout à 13 sur 22 aux tirs avec un 7 sur 14 à 3-points. Depuis le début de saison, il tourne à près de 31 points de moyenne, et on ne parle quasiment pas de lui.