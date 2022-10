Une superbe Nike Zoom GT Cut 2

Des trois dernières Nike Zoom GT présentées en avril 2021 (« Run », « Cut », « Jump »), la « Cut » a été la première version à passer le… cut, avec une deuxième version sortie pour la rentrée. De nombreux coloris ont déjà été dévoilés, en voici un nouveau, plutôt classique, en noir et bleu.

On retrouve ainsi une tige et une languette principalement en noir. La semelle intermédiaire est dotée d’un bleu-gris pâle tandis que la semelle extérieure s’articule entre noir, beige et bleu.

La date de sortie de cette Nike Zoom GT Cut 2 n’est pas encore connue.

(Via SneakerNews)

