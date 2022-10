Pascal Siakam et Christian Koloko titulaires, une première pour le Cameroun

Cette année, plus que les autres, le basket camerounais devrait vivre au rythme de la saison des Raptors. Cette nuit face à Miami, la franchise canadienne a créé un petit événement en titularisant Pascal Siakam et Christian Koloko. C’était tout simplement la première fois que deux Camerounais étaient alignés dans le même cinq de départ.

Associated Press note que c’était la 31e fois dans l’histoire de la ligue que deux joueurs camerounais démarraient le même match, mais dans chacune des 30 premières occasions, ils avaient démarré en tant qu’adversaires. La plupart de ces rencontres opposaient les 76ers de Joel Embiid aux Raptors de son compatriote Pascal Siakam.

Ce dernier a enregistré 23 points (7/22 aux tirs), 9 rebonds et 6 passes dans la victoire, tandis que le rookie, titularisé pour la première fois en l’absence de Scottie Barnes – blessé à la cheville durant le premier match face à Miami – s’est contenté de 2 points et 2 rebonds, en raison de soucis de fautes.

Voir trois Camerounais titularisés dans le même match n’est jamais arrivé. Mais ce pourrait être le cas cette semaine puisque Sixers et Raptors s’affrontent à deux reprises, et que Scottie Barnes pourrait manquer la prochaine rencontre.

On rappelle que les deux coéquipiers de Toronto sont natifs de Douala. « Pascal signifie tout pour Douala. Il est la première personne de Douala à jouer en NBA. C’est un champion NBA. Il est All-Star, et il a montré à des gens comme moi que tout est possible », avait exprimé le 33e choix de la dernière Draft, en juin.

Koloko est le cinquième natif du Cameroun à démarrer un match NBA, rejoignant Siakam, Embiid, Luc Mbah a Moute et Ruben Boumtje-Boumtje. Les Raptors comptent huit joueurs d’origine étrangère dans leur effectif, faisant de la formation canadienne l’équipe la plus « internationale » de la ligue pour la deuxième année de suite.