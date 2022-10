Un Top 10 comme on les aime avec un peu de tout, et ça commence avec deux scotchs signés Anthony Davis et Devonte’ Graham. Pour la partie dunks, Larry Nance Jr ouvre les hostilités, suivi par Zion Williamson au alley-oop.

Nicolas Batum nous gratifie d’un shoot « ave maria » tandis que les « game winner » de Kelly Olynyk et de Jerami Grant sont sur le podium. A la première place, ce « circus shot » improbable de Robin Lopez !