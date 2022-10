Après trois matchs, les Sixers possèdent étonnamment le pire bilan de la ligue, à égalité avec les Rockets et le Magic ! Un scénario difficile à imaginer il y a encore une semaine. Et pourtant…

Défaits par Boston, Milwaukee et surtout San Antonio, les hommes de Doc Rivers sont déjà dans le dur et il va rapidement falloir trouver des solutions pour inverser la tendance. Peut-être que celles-ci proviendront du banc, où trois joueurs rongent jusqu’à présent leur frein, après avoir été des éléments importants de la rotation de Philadelphie, ces dernières années : Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz et Shake Milton.

Pas —ou quasiment pas— utilisés par leur coach, les trois arrières/ailiers des Sixers ont été écartés au profit de P.J. Tucker, De’Anthony Melton et Danuel House. Une situation évidemment difficile à accepter, mais la NBA n’est pas du genre à faire dans le sentimental…

« Tout le monde sait qu’il n’y a pas de temps de jeu garanti ici. Peu importe que vous soyez nouveau ou que vous soyez là depuis six ans. Ce qui compte actuellement, c’est celui qui met ses tirs, celui qui défend le mieux, car il restera sur le terrain. Nous le savons tous », rappelle par exemple Furkan Korkmaz (7.6 points de moyenne en 21 minutes la saison dernière), pas entré une fois en jeu cette semaine.

De son côté, Shake Milton (8.2 points de moyenne en 21 minutes la saison dernière) sait qu’il aura des opportunités pour se rappeler au bon souvenir de Doc Rivers, car la saison régulière est longue, très longue même.

« Si vous êtes aussi confiant que vous le dites et que vous croyez en vos capacités, alors peu importe [qui est arrivé dans l’effectif] », juge-t-il ainsi. « Les choses se passeront comme elles doivent se passer. Mon état d’esprit a toujours été : ‘Je vois le genre d’équipe que nous construisons et j’espère pouvoir avoir un impact dessus et l’aider du mieux possible’. Et j’ai la sensation que tout le monde a la même mentalité. »

L’inquiétante disparition de Matisse Thybulle…

Mais le cas le plus inquiétant des trois est peut-être celui de Matisse Thybulle. Titulaire à 50 reprises en 2021/22 (pour 5.7 points, 2.3 rebonds et 1.7 interception de moyenne en 26 minutes), l’Australien avait ensuite vu son rôle diminuer en playoffs, en raison de son statut vaccinal et de ses limites offensives.

Finalement, il a aujourd’hui (presque) disparu de la rotation des Sixers sur ce début de saison : seulement 4 petites minutes de temps de jeu en cumulé, sur trois matchs !

« Il travaille et il jouera, mais Danuel House et De’Anthony Melton sont devant lui actuellement », rassure toutefois Doc Rivers ç son sujet. « Son attitude est très positive jusqu’à présent. En tant que coach, vous devez toujours prendre ce que vous pensez être la bonne décision pour l’équipe, mais vous devez aussi prendre soin des joueurs en tant que tels. Vous devez essayer de les garder dans le bon état d’esprit. »

Justement, Matisse Thybulle garde actuellement le bon état d’esprit car, même si son coaching-staff n’a pas encore communiqué avec lui concernant sa situation personnelle, il continue de bosser dans son coin, en attendant des jours meilleurs…

« Pour moi, il s’agit juste de rester prêt et de faire de mon mieux de mon côté », insiste celui qui visait initialement le trophée de MIP et qui sera free agent protégé l’été prochain. « Je ne sais pas ce qui se passe du côté [du coaching-staff] et quelles décisions seront prises, mais j’attends que mon nom soit appelé. De toute façon, je ne peux pas me faire entrer moi-même. Enfin, je pourrais essayer, mais ça ne se passerait probablement pas très bien ensuite… »