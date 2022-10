Décès de l’arbitre Tony Brown

Après plus d’un an à combattre un cancer du pancréas, Tony Brown s’est éteint à seulement 55 ans, a annoncé sa famille. Adam Silver a salué un des « meilleurs arbitres de la NBA et une inspiration pour ses collègues ».

Tony Brown avait rendu publique sa maladie en mai 2021, avant de revenir six mois après, à la faveur de bons résultats médicaux, non pas sur les parquets mais dans le « Replay Center ».

En 19 ans de carrière dans la ligue, il avait dirigé 1 109 matches de saison régulière et 35 de playoffs. En 2020, dans la « bulle », il avait même connu ses premières Finals et on l’avait aussi vu lors du All-Star Game 2018. L’arbitre avait également participé à des rencontres de WNBA, au début des années 2000, avant d’arriver en NBA.