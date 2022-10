Kevin Durant investit aussi dans le pickleball

Décidément le pickleball a la cote auprès des joueurs NBA. Après LeBron James et Draymond Green, Kevin Durant se met à son tour à investir dans ce sport de raquettes, cousin du tennis et du badminton, qui vise les 40 millions de joueurs en 2030.

Le joueur des Nets et son partenaire commercial, Rich Kleiman, ont en effet annoncé jeudi que leur société, Thirty Five Ventures (35V), avait acheté une équipe en création au sein de la Major League Pickleball. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.

« On est impatients de construire cette équipe à partir de rien, et de travailler pour élever le sport et la ligue à des niveaux sans précédent. On obtient une page vierge en matières d’opportunités car c’est un sport qui se développe chaque jour », constate Rich Kleiman, dont le partenaire d’affaires a récemment été filmé en train de pratiquer.

Look who showed up to rec play…@KDTrey5 pic.twitter.com/eC2A4LbiWs — The Dink Pickleball (@DinkPickleball) September 14, 2022

Ces dernières semaines, la Major League Pickleball a engagé un certain nombre d’athlètes propriétaires de renom dont, outre celles de la NBA, les stars de la NFL Tom Brady et Drew Brees. Dans le cadre de l’expansion de cette ligue pour l’année prochaine, la « MLP » ajoutera quatre équipes pour porter le total à 16, doublera le nombre de ses tournois à six et offrira deux millions de dollars en prix.

Selon un récent rapport de l’Association de l’industrie du sport et du fitness, près de 5 millions d’Américains auraient pratiqué le pickleball en 2021.