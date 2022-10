Une Luka 1 en hommage à la Slovénie

Avec l’émergence de Luka Doncic, c’est toute la Slovénie qui a l’occasion de briller. Le meneur des Mavericks ne manque jamais une occasion de mettre son pays natal en avant, et poursuit son œuvre grâce à la sortie de la Luka 1 avec ce coloris « Next Nature », mettant en avant le patrimoine de ce pays d’Europe Centrale, ses massifs montagneux et ses forêts notamment.

On retrouve une tige principalement beige, une languette en daim noir sur laquelle ressort le logo du joueur en vert, ainsi que des touches d’orange et vert, sur la tirette et au niveau de la semelle, agrémentée d’une mousse « Formula 23 » en blanc tacheté.

La date de sortie de ce modèle avoisinant les 120 dollars devrait intervenir dans les prochaines semaines.

