Le travail commence pour les Sixers

Avec une défaite et 126 points encaissés à Boston, l’ouverture de la saison des Sixers n’est évidemment pas idéale. Mais en grand ancien, qui en a vu d’autres durant sa carrière, P.J. Tucker ne s’alarme pas.

« Soyons honnêtes, personne ne gagne le titre le premier match de la saison », rappelle le champion 2021 au Philly Inquirer. « On a une nouvelle équipe, on apprend encore, on va trouver des solutions. Il y a encore trop de matches à jouer pour s’inquiéter dès le premier. J’adore cette période, on va grandir à la dure, avec des victoires et des défaites. L’objectif, c’est de construire une équipe performante pour la fin de saison. »

En attendant de voir quel visage les Sixers afficheront d’ici quelques semaines et dans les prochains mois, celui montré à Boston est bourré d’imprécisions. En attaque comme en défense.

« On a du chemin à faire », reconnaît Joel Embiid pour NBC Sports. « Défensivement, on n’a pas été bon. Offensivement, je trouve que la balle n’a pas assez bougé. Ce fut statique et on est retombé dans nos mauvaises habitudes. Ils ont bien défendu sur le pick-and-roll, mais on ne peut pas laisser la balle ne pas bouger. »

Un manque de communication et de repères

Par naïveté et manque de justesse, les troupes de Doc Rivers ont perdu 14 ballons, abondement utilisés par les Celtics ensuite. Avec ces possessions supplémentaires, Jayson Tatum et compagnie ont inscrit 22 points.

« Nos pertes de balle ont mené à des paniers. Quand ils ont pris Embiid dos au cercle, personne n’a coupé ou alors trop tard. Donc ça manque de mouvements », regrette en effet le coach de Philadelphie. « Honnêtement, un grand nombre de ces ballons perdus est de ma faute », estime Joel Embiid, auteur de six pertes de balle. « Je n’étais pas vraiment dans le match, et certaines passes étaient vilaines. »

De l’autre côté du terrain, les Sixers ont laissé des boulevards aux Celtics sur certaines pénétrations, parfois même sur de simples remises en jeu. Les finalistes 2022 ont shooté à 56% de réussite.

« On a été battu sur les dribbles, beaucoup trop, et ça nous a fait très mal », remarque l’ancien coach des Celtics et des Clippers. « Ensuite, le joueur suivant aide et ça offre un shoot ouvert. On n’a pas contrôlé le porteur de balle et ça explique énormément des autres erreurs commises. »

Avec P.J. Tucker, De’Anthony Melton ou encore Danuel House Jr., la franchise de Philadelphie s’est pourtant renforcée en matière de bons défenseurs cet été. Sans oublier Joel Embiid comme libéro. Mais là encore, l’entente est imparfaite et cela explique les erreurs.

« On a manqué de communication », constate le pivot. « Surtout si on joue avec cette formation et que je dois défendre sur Al Horford, qui écarte le jeu jusque dans les coins, comme ce fut le cas en fin de match. Je ne peux pas vraiment aider alors. On doit mieux communiquer, être sur la même longueur d’onde. »