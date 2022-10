Davis Bertans inquiet pour son genou

Davis Bertans est de retour aux stands depuis la reprise. La raison de son absence du « training camp » de Dallas ? Une inflammation de son genou droit, qu’il a visiblement du mal à expliquer.

« J’ai subi deux opérations du ligament croisé antérieur, donc ce sont des choses qui ont tendance à se produire par moment », a-t-il déclaré en marge de la victoire de Dallas face à Utah, pour l’ultime match de présaison de son équipe. « J’ai eu beaucoup de choses qui ont été faites à ce genou dans le passé, donc parfois ça peut sembler n’être rien, mais un mouvement bizarre peut provoquer une réaction ».

Dans le flou

En l’occurrence, son genou droit est toujours gonflé, l’empêchant de préparer la saison dans de bonnes conditions.

Davis Bertans n’a pourtant pas eu l’impression de forcer cet été, entre les deux matchs de qualifications à la Coupe du Monde 2023 disputés fin août et les quelques « scrimmages » courant septembre avec ses coéquipiers à Dallas, durant lesquels « tout allait bien » selon ses propres mots.

Difficile donc de trouver ce qui a causé l’inflammation de son genou, que le staff des Mavs a diagnostiqué comme étant un épanchement dans son genou droit. Le souci, c’est que les jours défilent et que la saison régulière arrive à grands pas. Pour l’instant, Davis Bertans n’a aucune visibilité sur ce qui l’attend.

« Je prends ça au jour le jour, je fais ce que les entraîneurs me disent de faire. Dès que je me sentirai mieux, je pourrai commencer à monter en puissance. Je n’ai pas vraiment de calendrier précis pour le moment ».

Pas de précipitation

Même son de cloche du côté de son coach, Jason Kidd, lorsqu’on lui demande si Davis Bertans sera prêt pour le premier déplacement prévu à Phoenix, ce mercredi.

« Nous verrons. Il se sent mieux. Nous allons prendre les choses au jour le jour. C’est un marathon. Nous espérons qu’il se sentira mieux pendant le week-end et qu’il pourra commencer à faire des choses. Mais pour l’instant, il ne pourra pas jouer », a-t-il indiqué.

En attendant son retour, Dallas pourra s’appuyer sur sa profondeur avec notamment le retour de Tim Hardaway Jr. pour compenser. L’idée est donc de ne pas précipiter les choses et de revenir lorsqu’il sera à 100%.

« Nous savons à quel point le roster est dense dans cette équipe et tout le monde est prêt à jouer, donc je ne ressens aucune précipitation de la part des coachs et du staff. Je veux juste m’assurer que je suis en bonne santé et prêt à aider. Je préfère pouvoir jouer davantage à l’avenir que de me précipiter maintenant », a conclu le Letton.