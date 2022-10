Kristaps Porzingis regrette la façon dont son aventure aux Knicks s’est terminée

Les Wizards étaient à New York la nuit dernière. Une rencontre forcément particulière pour Kristaps Porzingis, qui a été le chouchou du Garden de 2015 à 2018 alors qu’il avait été sifflé par ses futurs fans au soir de la Draft.

L’aventure aura été intense mais s’est terminée de façon brutale, avec une grave blessure et une mésentente avec la direction qui a conduit les deux parties à se séparer. Comme à chaque fois qu’il revient au Madison Square Garden, Kristaps Porzingis s’est exprimé sur cette parenthèse enchantée qui s’est malheureusement mal terminée.

Avec le temps, il réalise aujourd’hui que sa sortie aurait pu être différente.

« C’est difficile à dire mais c’est vrai qu’en regardant en arrière maintenant, les choses auraient pu être faites différemment, c’est clair. Maintenant que je suis plus âgé, plus intelligent et que je comprends ce qui s’est passé à l’époque, les choses auraient pu être faites différemment, c’est sûr », a-t-il déclaré.

À l’époque, la version de l’histoire s’était résumée à une réunion avec la direction durant laquelle Kristaps Porzingis aurait émis des doutes sur la stratégie des Knicks et la légitimité de son coach, David Fizdale. L’intérieur aurait alors fait comprendre que si rien n’évoluait rapidement, il préfèrerait être tradé, ce qui n’a pas traîné.

« Nous aurions pu faire les choses différemment »

Après son départ, Kristaps Porzingis s’était lâché sur la direction, estimant que les Knicks méritaient mieux, et promettant de donner sa version de cet imbroglio, ce qu’il n’a jamais fait. C’est l’autre regret de KP, ne pas avoir battu le fer lorsqu’il était encore chaud.

« Je pense que ce que nous aurions dû faire, c’est sortir notre version des faits à ce moment-là. Certaines personnes ont conseillé de ne rien sortir et de se concentrer sur Dallas. C’est ce que nous avons fait. Mais s’il n’y a qu’un seul côté de l’histoire, alors ça devient la vérité », a-t-il ajouté. « Nous aurions dû dire quelque chose à ce moment-là. Maintenant c’est bon, c’est du passé. Ça s’est passé comme ça. Ce n’était pas la meilleure façon de procéder. Comme je l’ai dit, nous aurions pu faire les choses différemment. Mais tout le monde fait des erreurs. Et New York reste New York. C’est fou, vous savez ».

Le Madison Square Garden ne manque d’ailleurs jamais une occasion de lui témoigner sa « passion » en le sifflant allégrement à chaque fois qu’il remet un pied dans son ancien jardin. C’est peut-être aussi pour ça que son coach à Washington, Wes Unseld Jr, l’a épargné cette nuit en le laissant sur le banc.