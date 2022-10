Al Horford attentif au début de saison des Celtics

L’intersaison des Celtics aura été évidemment marquée par la mise à l’écart d’Ime Udoka. Une secousse dont il va falloir attendre les premiers matches pour en connaître l’importance sur le groupe des finalistes 2022.

Car les ambitions sont grandes à Boston, encore plus maintenant que la franchise a rejoué les Finals. Mais pour Al Horford, la réussite de la saison passée n’est pas une assurance pour celle qui commence la semaine prochaine.

« Il ne faut pas brûler les étapes, c’est le plus important », insiste l’intérieur pour The Athletic. « Je suis satisfait de notre training camp, de notre concentration, de l’implication de chacun. Les gars travaillent. On est motivé, on ne se repose pas sur nos lauriers. Avoir fait quelque chose une saison, ça ne signifie rien pour la suivante. On repart de zéro et il faut tout reconstruire. »

La saison dernière, les Celtics avaient seulement enchaîné les victoires à partir de fin janvier. Avant ça, les performances étaient très irrégulières, voire parfois inquiétantes. Un retard à l’allumage que l’ancien des Hawks ne veut pas revivre. « L’essentiel pour nous, c’était d’être prêt pour le début de saison. On a, en quelque sorte, attendu tout l’été pour être dans cette position. »

Ce qui pourrait aider, malgré le changement de coach, c’est justement la fin de saison réussie, avec de bons playoffs et les Finals contre les Warriors. Les Celtics ont fini par trouver la bonne formule, l’effectif n’a pas bougé cet été, il ne reste qu’à répéter les prestations de la seconde moitié de la saison 2021/2022 dès octobre.

« On a beaucoup des éléments qu’on avait déjà l’an passé. Cette continuité est positive. Notre identité est installée, on se connait. La saison dernière, au début, on essayait de la chercher. Au fil de la saison, on s’est trouvé. On est prêt à y aller. »