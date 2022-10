Rester efficace avec moins de responsabilités, le défi de Malcolm Brogdon

« Pick your poison ! » Cette expression très employée en NBA s’appliquera un peu plus cette saison aux Celtics. Derrière les fameux « Jay’s » (Tatum et Brown), Malcolm Brogdon, principale recrue de l’intersaison, incarnera l’un de ces poisons, sur lesquels Boston pourra s’appuyer.

Pour l’ancien meilleur marqueur des Pacers, la présaison est le momeent parfait pour s’ajuster dans ce nouveau costume, celui d’un joueur moins exposé et moins responsabilisé qu’à Indiana, mais qui devra briller dans l’efficacité et le côté « tueur ». Un rôle similaire à celui qu’il avait aux Bucks, dont il réapprend les spécificités.

« Je suis de plus en plus à l’aise. C’est un travail au jour le jour et je vais devenir plus à l’aise au fur et à mesure que la saison avance », a-t-il confié. « C’est un nouvel ajustement, bien sûr, mais je m’y fais. J’ai assumé une grande partie des responsabilités à Indiana, et j’ai apprécié le faire. Mais c’est un nouveau rôle, une nouvelle équipe, un nouveau niveau d’équipe pour être honnête, qui se bat pour un titre. Nous allons donc avoir plus de joueurs qui auront le ballon en main, des gars plus talentueux et plus forts. Et j’aime jouer avec eux, ça m’aide ».

Encore un peu de temps pour régler la mire

S’il veut être une « présence stabilisatrice », en organisant notamment les remplaçants, Malcolm Brogdon va aussi devoir punir les défenses sans le ballon, en profitant de l’attention générée par Jayson Tatum ou Jaylen Brown.

Pour l’heure, il cherche encore à régler la mire, lui qui a compilé un petit 2/9 à 3-points depuis le début de la présaison. Une période que sert aussi à ça, et pour lui, il s’agit donc de sanctionner avec moins de munitions. Ce n’est pas simple quand on avait l’habitude de prendre 15 à 20 tirs par match, et qu’on retombe à moins de 10.

« Ça peut être mieux, ça peut toujours être mieux. J’ai l’impression qu’en ce moment, je n’ai pas mis les tirs ouverts que je mets d’habitude. Mais tout ça est dû au rythme, à la nouvelle équipe. C’est en tout cas ce genre de tirs que vous allez me voir mettre, tout en continuant à trouver des joueurs ouverts et à jouer mon jeu », a-t-il ajouté. « Bien souvent, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, ce que j’ai déjà fait, tu as tendance à trop réfléchir. Pour moi, je dois juste continuer à jouer simple, et ça va ensuite s’améliorer ».