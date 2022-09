Au Caire pour le programme « Basketball Without Borders » en compagnie notamment de Grant Williams, Malcolm Brogdon en a profité pour rappeler à quel point il était ravi de son transfert chez les Celtics.

« Leur histoire, non ? » a-t-il répondu sur ce qui lui venait en premier en tête au sujet de sa nouvelle équipe. « C’est le club le plus titré de la ligue (17 fois, à égalité avec les Lakers), et je pense qu’ils ont plus envie de gagner que n’importe qui. Vous pouvez le voir avec les échanges pour me récupérer, ainsi que [Danilo] Gallinari. Ils veulent progresser. Ils veulent gagner un titre. Ils ne pensent qu’à la 18e bannière. Maintenant, c’est tout ce dont il s’agit pour moi aussi, et je suis enthousiaste de faire partie de cela. »

Appelé à sortir du banc derrière Marcus Smart et Jaylen Brown, en compagnie de Derrick White et Payton Pritchard, Malcolm Brogdon sait très bien quel sera son rôle à Boston.

« Je pense que je peux leur enlever de la pression » a-t-il continué. « Que ce soit en servant les gars dans la peinture, en leur offrant des tirs faciles. Ou s’il s’agit de défendre sur certains joueurs lorsqu’ils ont besoin de faire une pause sur le plan défensif pour pouvoir se concentrer sur l’attaque. »

Avec l’ancien Rookie de l’année (2017), Brad Stevens a ainsi mis la main sur un autre joueur capable de créer, afin de soulager Jayson Tatum et Jaylen Brown, notamment dans les moments importants. Même s’il ne sera sans doute pas titulaire, Malcolm Brogdon devrait ainsi faire du bien dans le « money-time » à Boston.

« Je veux surtout être une présence stabilisatrice sur le terrain, pour aider à contrôler les fins de match, pour aider à maîtriser le rythme du jeu et être sûr qu’ils reçoivent le ballon là où ils aiment le recevoir. Je veux qu’ils n’aient pas à en faire trop pour obtenir un tir et qu’ils ne s’épuisent pas. Je veux être le gars qui crée pour eux. »

Si l’ancien des Bucks et des Pacers joint les actes à la parole, il sera une addition parfaite pour les Celtics.