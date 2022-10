Stephen Curry explique pourquoi il respecte tant Giannis Antetokounmpo

Déjà classé parmi les plus grands basketteurs de l’histoire avant même la fin de sa carrière, Stephen Curry a donné un autre aperçu de son leadership lors du premier tour des playoffs contre les Nuggets. De retour de blessure, il avait pris le temps de retrouver le cinq majeur en acceptant d’abord un rôle de 6e homme pour ne pas bouleverser l’équilibre de l’équipe.

Leader d’une formation qui vient de remporter son 4e titre, Stephen Curry sait reconnaître les joueurs de sa trempe, et pour lui, Giannis Antetokounmpo en fait partie. Si le Grec emploie rarement le « je », c’est tout simplement parce qu’il a compris qu’un grand champion n’est rien sans une grande équipe, et donc de bons coéquipiers.

« Simplement du point de vue du leadership, il faut essayer de vous assurer que vous gardez l’attention sur tout le positif tout au long de l’année. Il y a tellement de débats, de distractions, vous savez, d’histoires qui vous sont jetées à la figure en quelque sorte. Comme toutes les différentes comparaisons pour savoir qui est le meilleur joueur sur le terrain, et ce genre de choses », rappelle la superstar des Warriors. « Mais en tant que leader de votre équipe, il faut aussi avoir conscience d’être un exemple et de savoir faire ce qu’on sait faire de mieux. Il faut être en mesure de gagner beaucoup de matchs et de faire partie des candidats au titre. Mais tout ça n’arrivera pas sans une grande équipe derrière vous, et je pense que Giannis l’a compris ».

Attention au « Greek Freak » revanchard

Giannis Antetokounmpo a en effet un grand respect pour ses coéquipiers, conscient de ce que chacun peut apporter aux Bucks. On peut citer l’évolution de sa relation avec Khris Middleton ou encore la façon dont il sait « caresser » dans le sens du poil les « role players », comme Bobby Portis ou Brook Lopez. Plutôt que d’essayer de rejoindre des superstars pour gagner un titre, il a choisi d’être fidèle à son équipe de toujours, et c’est marche par marche qu’il est parvenu au sommet.

Pour Stephen Curry, cet ensemble explique en partie pourquoi les Bucks ont raflé le titre en 2021, et c’est après cette conquête réussie que son respect envers le « Greek Freak » a augmenté.

« Il y a toujours ce respect mutuel entre les joueurs qui arrivent au bout, qui soulèvent le trophée, et qui savent qu’ils seront l’équipe à éliminer la saison suivante », a ajouté Stephen Curry. « J’ai déjà été dans cette position et j’aime ça. Le fait qu’il ait conscience de tout ça montre cet instinct de tueur, et c’est ce qui va le motiver à son tour cette année ».

De chasseurs, Stephen Curry et les Warriors vont redevenir les « chassés » par le reste de la ligue, notamment des Bucks, déterminés à reprendre leur trophée.