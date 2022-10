À Abou Dabi, Dejounte Murray réussit ses débuts avec Atlanta

Pour le premier match de la NBA au Moyent-Orient, les Hawks ont assez tranquillement dominé les Bucks (123-113), derrière un Dejounte Murray déjà très proche du triple-double avec 25 points (9/13), 8 rebonds et 9 passes décisives. À ses côtés, son nouveau partenaire du backcourt, Trae Young, compile lui 22 points à 8/19 au tir.

En début de match, John Collins a de son côté montré qu’il était toujours monté sur ressort avec de monstrueux alley-oops tandis que De’Andre Hunter (17 points) faisait lui dans l’efficacité.

En face, les Bucks semblaient jouer en marchant, et si Giannis Antetokounmpo a compilé 19 points en 21 minutes sur le parquet, mais à 6/16, la troupe du Wisconsin n’a jamais donné l’impression de vouloir accélérer face à un Trae Young qui déstabilisait ses adversaires par ses dribbles et un Dejounte Murray qui sanctionnait à mi-distance.

Les deux hommes ont d’ailleurs joué plus de 30 minutes, le signe que Nate McMillan tente de leur offrir des automatismes le plus rapidement possible.

À noter que les trois frères Holiday étaient présents aux Emirats arabes unis, Jrue du côté des Bucks, Aaron (très bon) et Justin du côté des Hawks. Les deux équipes rejouent samedi, toujours à l’Etihad Arena.