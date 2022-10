Est-ce l’année ou jamais pour Brooklyn ? Pourtant, après les arrivées de Kevin Durant, Kyrie Irving et finalement James Harden chez les Nets, la franchise avait tout pour remporter plusieurs titres.

On connait la suite : le refus du meneur de se faire vacciner puis la demande de transfert de James Harden ont engendré une saison chaotique, ponctuée par les envies d’ailleurs (non abouties) de Kevin Durant mais aussi un Kyrie Irving qui n’a pas été prolongé et qui sera donc « free agent » non protégé à l’issue de cette campagne.

Pour le GM Sean Marks, dont KD avait réclamé le départ, le contexte reste donc compliqué, et le dirigeant a bien conscience que sa marge de manœuvre est de plus en plus limitée…

« Je serais probablement fou de penser que ce n’est pas le cas, mais j’essaie de ne pas me concentrer sur le fait que c’est maintenant ou jamais (pour le titre) », explique-t-il ainsi à la presse de Nouvelle-Zélande, son pays. « Il faut le faire, parce qu’on peut être emporté par des décisions irréfléchies, mais nous savons où en est notre fenêtre, et elle se réduit encore, encore et encore. Donc pour nous, c’est le moment. »

Sean Marks espère, un peu comme Steve Nash, que l’adversité traversée lors de la dernière campagne, mais aussi durant l’intersaison, aura paradoxalement soudé ce groupe.

Une bonne bouteille de vin rouge pour gommer les différences

« Nous le devons les uns aux autres, aux joueurs, à l’organisation et au quartier de Brooklyn. Nous sommes prêts à relever le défi, je ne suis pas inquiet à ce sujet », ajoute-t-il ainsi.

Mais le GM ne veut pas s’étendre sur cet été mouvementé, assurant simplement que la réconciliation avec Kevin Durant a eu lieu autour d’une « bonne bouteille de (vin) rouge » et que cette intersaison a finalement été « l’occasion de vraiment se regarder dans le miroir et de débriefer, d’une manière ou d’une autre. »

Au final, il estime qu’un transfert de Kevin Durant était simplement impossible.

« En fin de compte, les autres équipes ont réalisé qu’elles n’avaient pas les atouts nécessaires pour acquérir sans doute l’un des trois meilleurs joueurs au monde, qui est sous contrat pour encore quatre ans », a-t-il ainsi conclu. « Si elles avaient dû céder tout leur coffre au trésor, leurs objectifs auraient être réduits ».

Avec un Ben Simmons en bonne santé et un effectif mieux équilibré que l’an passé, les objectifs des Nets sont eux toujours très élevés. Mais comme le dit Sean Marks, la fenêtre de tir pour le titre est désormais très réduite…