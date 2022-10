Aux Raptors, Christian Koloko a une place à prendre comme intimidateur

Larges vainqueurs du Jazz la nuit dernière, les Raptors, dans la bonne tradition de la présaison, ont fait tourner puisque pas moins de 18 joueurs différents ont joué, notamment beaucoup de nouveaux et de jeunes.

Parmi ceux qui se sont le plus illustrés, il y a eu le rookie Christian Koloko, détenteur du second meilleur « plus/minus » de son équipe avec un +15, sous la forme de 7 points et 3 rebonds.

Le pivot camerounais, formé pendant trois saisons à la fac’ d’Arizona et sélectionné avec le 33e choix de la Draft 2022 par la franchise de Toronto, s’est particulièrement montré à son avantage dans un rôle d’energizer en sortie de banc, proposant des bonnes séquences des deux côtés du terrain.

Comme ces deux actions notamment, avec une belle finition sur « pick-and-roll » et une claquette-dunk autoritaire au rebond offensif.

YEAHHH ROOK 🔥@kolokojunior1 first bucket as a Raptor ⤵️ pic.twitter.com/DjrP64Wihg — Toronto Raptors (@Raptors) October 2, 2022

Pour une première, Christian Koloko a donc globalement fait bonne impression, et Nick Nurse a apprécié.

« Il a bien géré. Il fait partie de ces joueurs qui ne font pas beaucoup d’erreurs » a ainsi confirmé le coach des Raptors. « Il va contrer un tir, sauver une balle de la sortie, faire une extra-passe, sauver une possession avec un rebond offensif. Toutes ces choses s’additionnent. »

L’intéressé, déjà réputé pour son profil d’hyperactif en NCAA, se dit lui prêt à cocher n’importe quelle case, tant que c’est au service de l’équipe.

« Je suis là pour jouer au basket, tout simplement » a-t-il humblement déclaré. « Peu importe quand le coach fait appel à moi, je suis prêt. Et dès qu’il m’appelle, je fais ce qu’il me demande. »

Enfin un intimidateur dans la raquette ?

Construit avec des joueurs très polyvalents, l’effectif des Raptors manquait cependant, la saison dernière, d’un vrai poste 5 protecteur du cercle, étant donné qu’aucun joueur ne dépassait la barre des 2m08.

Un domaine dans lequel Christian Koloko, qui tournait à 2.8 contres par match l’an passé pour sa saison « junior » avec Arizona, peut très largement contribuer dès sa première année.

« Pour moi, c’est un contreur, un protecteur de cercle avant tout » avançait Nick Nurse, alors que Fred VanVleet jugeait que son jeune coéquipier de 2m15 avait cette capacité à « faire peur » dans la peinture.

Le natif de Douala confirme en tout cas que malgré son inexpérience dans la Grande Ligue, il est déjà souvent amené à venir à la rescousse en aide défensive.

« J’essaye de m’habituer à notre style de défense. On fonctionne sur un schéma basé sur les aides, donc je dois simplement faire confiance au jugement de mes coéquipiers. Parfois, je ne veux pas laisser mon joueur seul, mais avec notre style de défense, ils veulent que je vienne souvent en aide » a-t-il ainsi conclu.