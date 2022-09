La Kyrie 5 Low va aussi avoir son coloris « pierres précieuses »

C’est le petit coup de cœur du moment chez Nike. Après la Zoom GT Cut 2, c’est la collection des Kyrie Low 5 sorties en 2022 qui va être agrémenté d’un modèle disposant de motifs « pierres précieuses ».

Sur ce modèle, on les retrouve sur les accroches à la base des lacets ainsi qu’au niveau du talon. Le reste de la tige s’affiche en deux teintes de bleu, du noir, et des finitions en rose et violet. La semelle ressort pour sa part en blanc et bleu.

Ce coloris de la Kyrie Low 5 devrait sortir avant la fin de l’année.

