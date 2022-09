LeBron James pense plus à sa santé qu’au record de Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James n’a atteint les 82 matches joués d’une saison qu’à une seule reprise dans sa carrière. C’était lors de l’exercice 2017/18, le dernier avec les Cavs. En enfilant la tunique des Lakers dans la foulée, il a enchaîné les saisons incomplètes : 55, 67, 45 et enfin 56 matches joués l’an passé.

Ses absences répétées ont grandement participé aux deux dernières saisons ratées des Lakers, terminées par une élimination au premier tour des playoffs puis surtout une non-qualification. C’est ce qui fait dire aujourd’hui à l’intéressé que la clé sera « d’être disponible. C’est le plus important. On ne peut pas contrôler certaines blessures évidemment, mais c’est mon état d’esprit. En tant que leader de l’équipe – l’un des leaders de l’équipe – la disponibilité est la chose la plus importante dans cette ligue. Vous devez être disponible et sur le terrain. »

Priorité santé et défense

Une évidence qui concernera évidemment l’autre grand pensionnaire de l’infirmerie des Lakers, Anthony Davis. La bonne nouvelle est que le « King » se sent déjà « pleinement en bonne santé. J’ai remanié beaucoup de choses dans mon alimentation cet été pour être meilleur physiquement. Je pense sans arrêt à ce marathon. Aujourd’hui, c’est le premier jour du marathon. »

Pour espérer aller le plus loin possible dans cette course, LeBron James est conscient de l’autre priorité qui devra être développée en interne : la défense. « Les équipes qui peuvent défendre et faire des stops quand c’est nécessaire ont tout simplement plus de succès dans notre ligue. Donc on va insister chaque jour sur le côté défensif. »

C’est précisément le discours entretenu par le remplaçant de Frank Vogel, Darvin Ham. Un nouveau venu que la superstar semble apprécier. « Ça s’améliore de jour en jour mais je crois que la transparence qu’on a depuis qu’il a été nommé coach est excellente. On a eu de nombreuses conversations, non seulement sur le basket mais aussi sur d’autres sujets. Je pense qu’il était grand temps pour lui d’être nommé à ce poste. »

Le « King » a également quelques mots positifs pour une autre recrue, Patrick Beverley, l’un des trois joueurs contre lesquels il a « détesté jouer », avec Kendrick Perkins et Lance Stephenson, avant d’adorer en devenir le coéquipier.

Le record dans 50 matches ?

L’ancien meneur des Wolves pourrait bousculer la hiérarchie des Lakers sur le poste de meneur de jeu, tenu jusqu’à présent par Russell Westbrook, vers qui beaucoup de regards seront tournés cette saison après une première année ratée en Californie. « J’ai hâte d’être du voyage avec lui cette année, ça va être une grande saison pour lui, et on va être là avec lui », affiche toutefois LeBron James, confiant.

Ce dernier aura également un enjeu personnel cette saison : le fameux record de points en carrière de Kareem Abdul-Jabbar. Il lui manque 1 325 points au compteur. En gardant sa moyenne en carrière, 27 unités par match, il pourrait dépasser le pivot autour du 50e match de la saison.

« La seule fois où j’y pense, c’est lorsque quelqu’un poste quelque chose sur mes réseaux sociaux. Et à chaque fois, je suis assez impressionné, genre ‘Wow’. Je n’ai jamais disputé ma carrière en pensant aux records, juste en m’assurant que je suis dans la meilleure forme possible. Mais être là, sachant que je suis sur le point de battre le record NBA le plus convoité, ça rend humble et c’est super cool », termine le joueur de 37 ans, qui ne compte pas se mettre « trop de pression » là-dessus.