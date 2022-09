Chauncey Billups veut bâtir les Blazers à son image

Chauncey Billups n’a pas été épargné pour sa première année de coach NBA. L’ancien meneur a toutefois profité de la fin de saison pour responsabiliser Anfernee Simons, promu successeur de CJ McCollum, parti aux Pelicans.

Avec les retours de blessures des joueurs majeurs, Damian Lillard et Jusuf Nurkic en tête, et les arrivées de Gary Payton II et Jerami Grant, Portland peut à nouveau se montrer compétitif dans la conférence Ouest. Et pour ne rien gâcher, le coach apprécie le profil de sa nouvelle équipe.

« Je suis enthousiaste. Ma première année a été dure. J’ai été très heureux de l’opportunité mais les choses ont très vite mal tourné », a-t-il confié dans le podcast « All The Smoke », animé par Matt Barnes et Stephen Jackson. « Damian Lillard s’est beaucoup blessé, CJ a eu son pneumothorax, ça faisait beaucoup. On a fini par changer de dynamique, faire des changements. Mais je suis content qu’on ait bâti une équipe dans le style que j’apprécie. Avec des joueurs durs, qui jouent des deux côtés du terrain, qui partagent le ballon, jouent ensemble. On a fait de bons changements. Dame est de retour en bonne santé, Anfernee Simons a connu une belle ascension l’année dernière, il est chaud. Quand on parle de développement, il a montré au monde à quel point il était bon. Donc j’ai vraiment hâte de commencer l’an II ».

Prendre exemple sur les meilleurs

Chauncey Billups s’est effectivement montré très satisfait de ses deux recrues, avec un extérieur dynamique en sortie de banc et un ailier capable de faire des différences, pour soulager Damian Lillard.

« Gary Payton II, c’est mon genre de joueur, il va jouer de la bonne façon, à tous les coups », a-t-il ajouté. « On accueille aussi Jerami Grant et sa dimension athlétique. Dans le basket d’aujourd’hui, beaucoup d’équipes switchent, au moins du poste 1 au 4. Il peut switcher et gérer des matchups plus petits quand il est impliqué. Donc on a pas mal d’opportunités pour faire beaucoup de choses différentes cette année ».

Maître à jouer des Detroit Pistons, champion NBA en 2004 aux côtés de Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rasheed Wallace et Ben Wallace, Chauncey Billups estime que les principales formations dominantes utilisent toujours des recettes de son époque et qu’il faudra que ses Blazers les appliquent pour franchir un cap.

« Le jeu a beaucoup changé, mais au bout du compte, pour les meilleurs des meilleurs, ça reste la même chose : tu dois jouer dur, tu dois te battre, partager le ballon, être un bon coéquipier, faire les sacrifices. Rien de tout cela n’a changé », a-t-il ajouté. « Les concepts et principes de jeu ont eux un peu changé. Mais les meilleures équipes, dans leur façon de gagner, tout ça, rien n’a changé, que ce soit de la génération avant nous à maintenant. Les meilleures équipes que l’on voit, elles jouent ensemble, elles défendent dur… Je vois le jeu de la façon de la même façon que lorsque j’y jouais. On va se battre et on va jouer dur ».

Si tout le monde reste en bonne santé, le cinq majeur de Portland serait donc composé de Damian Lillard, Anfernee Simons, Jerami Grant et Jusuf Nurkic, Chauncey Billups ayant laissé planer le suspense sur le nom du dernier titulaire, entre Nassir Little et Josh Hart pour le poste 3.

« Nassir Little a pas mal progressé l’an dernier avant de se blesser. Il est très athlétique, il peut shooter à 3-points, défendre. Donc je vois lui, et Josh Hart, qui joue aussi, avec le jeune Shaedon Sharpe, qui a un petit truc spécial ».