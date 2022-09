Il l’avait lui-même avoué, durant sa conférence de presse de présentation à Cleveland. Comme beaucoup de monde sans doute, Donovan Mitchell pensait que le Jazz allait conclure un échange avec les Knicks le concernant.

Finalement, on le sait, ce sont les Cavaliers qui ont fait l’offre qui a fait la différence, avec Ochai Agbaji, Lauri Markkanen et Collin Sexton, plus des tours de Draft. Alors si l’arrière, qui était au centre des discussions, a été surpris, les désormais ex-joueurs de Cleveland l’ont également été. Lauri Markkanen peut en témoigner.

« J’ai vu sur Twitter que les Cavaliers avaient récupéré Mitchell, mais à ce moment-là, ça ne disait pas contre qui », raconte le Finlandais au Salt Lake Tribune. « Je me suis demandé qui la franchise allait céder, puis si j’allais en faire partie ou non. »

Les interrogations du joueur ont rapidement pris fin puisque son téléphone a sonné quelques secondes après les tweets qui annonçaient l’échange. Au bout du fil : Koby Altman, le président des Cavaliers.

« Je ne m’attendais à rien puisque c’était la première fois pour moi. J’étais sous le choc. Je n’avais rien entendu auparavant, je n’avais pas vu mon nom dans les rumeurs. Dans les premiers instants, il y avait beaucoup d’émotion. J’adorais Cleveland, je pensais y avoir trouvé une maison. Mais c’est le business, je comprends, donc sans rancune. »

Sa nouvelle maison, ce sera donc Salt Lake City. Une destination qui semble l’emballer et il a même déjà rencontré un agent immobilier assez spécial.

« La ville a l’air magnifique, le centre-ville a l’air sympa. Je suis impatient. Certes, c’est triste de quitter Cleveland, car nos enfants y avaient leurs amis, mais je suis excité. J’ai croisé Rudy Gobert dans l’hôtel à Berlin (pendant l’Eurobasket) et il m’a demandé si je ne voulais pas acheter sa maison. »