Quand la Nike GT Cut 2 en voit de toutes les couleurs

Officiellement présentée par Sabrina Ionescu et Devin Booker, la Nike GT Cut 2 devrait faire fureur, le modèle étant particulièrement prisé par les « attaquants » de la ligue comme Tyrese Maxey ou Tyler Herro pour ne citer qu’eux.

La « Cut » de la série Nike GT (pour « Greater Than ») a ainsi été dévoilée en bon nombre de coloris. Voici le dernier en date, avec encore une fois un mélange de couleurs assez osé. La tige ressort en blanc, tandis que c’est du bleu/gris qui recouvre la languette et l’intérieur du col. On retrouve aussi de l’orange au niveau du talon ainsi que sur un côté de la semelle intermédiaire.

La semelle apparaît en blanc cassé tacheté et en vert kaki. Le logo « Swoosh » sur l’empeigne est en noir. La paire est attendue dans les prochaines semaines, au prix annoncé de 170 dollars.

(Via SneakerNews)

