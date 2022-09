Sharife Cooper se relance au camp d’entrainement de Cleveland

Alors que l’horloge tournait, puisque les camps d’entrainement s’ouvrent à la fin du mois, Sharife Cooper a réussi à se replacer dans un effectif NBA : The Athletic annonce en effet que le meneur a signé un contrat pour le camp d’entrainement avec les Cavaliers.

Rien n’est fait, donc, pour le natif de Newark, mais celui-ci s’offre au moins une seconde chance, après un début de carrière chaotique. Pour rappel, Sharife Cooper a joué quasiment l’intégralité de sa saison rookie en G-League, avant de passer complètement au travers de sa Summer League il y a deux mois (4.4 points à 19% aux tirs).

Pas convaincus, et sans doute déçus, les Hawks avaient alors rapidement tourné la page et l’avaient coupé quelques jours plus tard, alors qu’il venait pourtant de signer un « two-way contract ».

Plus d’un an après sa Draft, le meneur de 21 ans n’a donc finalement toujours pas eu l’occasion de se montrer dans le jeu NBA. Il va désormais tenter d’y remédier à Cleveland, même si dans cet effectif particulièrement chargé sur le poste 1 (Darius Garland, Ricky Rubio, Raul Neto, RJ Nembhard), la mission s’annonce tout de même périlleuse.