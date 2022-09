Les images officielles de la LeBron 20 « Barely Green »

Bronny James avait créé la sensation sur le terrain mais aussi en portant un tout nouveau coloris de la LeBron 20 il y a un mois à l’occasion d’un match « amical » disputé à Nanterre entre une sélection des meilleurs lycéens américains et une sélection de jeunes basketteurs français.

Baptisé « Barely Green », le coloris a été dévoilé officiellement, l’occasion d’y jeter à nouveau un coup d’œil un peu plus appuyé. On retrouve un thème assez similaire à la dernière version « Violet Frost », sauf que la tige est en vert cette fois, et que les deux logos « Swoosh » superposés apparaissent en vert-bleu turquoise. La semelle et l’intérieur du col ressortent en rose.

Encore un peu de patience pour connaître sa date de sortie et son prix.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la nouvelle Nike Zoom Freak 4 Greek Coastline, elle vous permet d’effectuer des changements de direction rapides, tout en assurant une stabilité latérale et une adhérence multidirectionnelle pour des euro-step puissants. Livraison et retour offert.