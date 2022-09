Le nouveau centre d’entraînement des Spurs, un atout pour attirer les « free agents » ?

On parlait récemment du changement de dimension du Magic suite à l’inauguration de son centre d’entraînement, devenu un modèle de modernité avec des installations plus grandes où les outils de performances et les lieux de vie se mêlent dans un seul but : le confort des joueurs floridiens.

L’initiative a coûté 70 millions de dollars mais le jeu en vaut la chandelle dans un milieu ultra concurrentiel où tous les détails comptent, d’autant plus pour les « petits marchés », afin de rester attractifs.

Comme à Orlando, Charlotte, Phoenix et San Antonio ont eux aussi entamé les grandes manœuvres pour rénover leurs centres de d’entraînement, réputés dépassés. Du côté des Spurs, c’est carrément un « Human Performance Center » qui va voir le jour dans un avenir proche.

« Il y a une vague d’investissements dans les centres d’entraînements. C’est une course aux armements », a déclaré Phil Cullen, directeur de l’innovation aux Spurs. « Disons que l’offre est égal au niveau argent, et que les opportunités sont égales pour le temps de jeu. Quel sera le facteur de décision qui poussera un joueur à s’engager à San Antonio ? Nous voulions être sûrs de nous donner les meilleures chances dans cette conversation ».

Baptisé « The Rock », dans le quartier de « La Cantera », il s’étalera sur 18 hectares et comprendra donc un centre de recherche sur les performances humaines, un parc de près de neuf hectares, un centre de performance ultramoderne pour les Spurs, mais aussi une place publique dédiée aux événements en plein air et des espaces pour des usages médicaux, hôteliers et commerciaux.

Ne reste plus qu’à attirer des free agents, ce qui n’a pas vraiment été le point fort des Spurs, le seul « gros poisson » ayant signé à San Antonio en étant libre de tout contrat étant LaMarcus Aldridge, en 2015.