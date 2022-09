Affiche mythique parmi les grandes rivalités du basket américain, le derby NCAA de l’Etat du Kentucky entre Louisville et Kentucky a perdu en intérêt depuis plusieurs années, pour une raison bien simple : Kentucky domine outrageusement les débats. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis l’arrivée de John Calipari sur le campus de Lexington en 2009, les Wildcats et les Cardinals se sont affrontés à 14 reprises. Le bilan est sans appel : 11 victoires pour Kentucky, 3 pour Louisville.

Au-delà de la rivalité en elle-même, les deux équipes sont plus largement sur des tendances opposées.

D’un côté, Kentucky, qui malgré des résultats franchement mitigés depuis deux saisons (saison à 9 victoires et 16 défaites en 2020/21, élimination dès le premier tour de la « March Madness » contre Saint-Peters en 2021/22), se maintient avec régularité dans les hauteurs du classement de la conférence SEC, et continue de recruter certains des tous meilleurs lycéens du pays. De l’autre, Louisville, qui a progressivement perdu de sa superbe depuis le départ, suite à un gros scandale, de Rick Pitino en 2017. Le programme a même touché le fond la saison dernière, avec une triste saison à 13 victoires et 19 défaites, et le renvoi, dans un contexte un peu toxique, de son coach Chris Mack à la fin du mois de janvier.

En somme, Kentucky reste Kentucky au fil des années, contre vents et marées, pendant que Louisville perd de la crédibilité depuis plusieurs saisons, tant à l’échelle de la rivalité entre les deux équipes qu’au niveau national.

Rattraper le retard, au bénéfice de tout un Etat

C’est donc dans ce contexte un peu pénible pour les Cardinals que Kenny Payne, un ancien de Louisville, a été engagé en mars dernier, sur le banc de son alma mater. Mais l’ancien assistant durant dix années (2010-2020) de John Calipari à Kentucky a de l’ambition pour son programme et entend faire changer la situation.

Et il sait donc que s’il veut redonner vie aux Cardinals sur la scène nationale, il doit d’abord leur redonner un élan positif à l’échelle locale, dans la rivalité face à Kentucky.

« Nous devons construire une culture qui nous amène à un point où nous sommes à nouveau dans une situation de rivalité face à eux [Kentucky] » a-t-il ainsi déclaré il y a quelques jours. « Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la rivalité ne dépend pas de lui [John Calipari], c’est à nous de la ramener. […] Et c’est en partie la raison pour laquelle j’ai accepté ce poste. Nous avons besoin d’une rivalité intense et compétitive, tout en étant basée sur le respect, pour que les deux écoles, et donc l’Etat, prospèrent. »

Des propos partagés par John Calipari, qui s’accorde avec son ancien assistant sur l’importance d’une équipe de Louisville compétitive, pour une rivalité plus passionnante.

« L’Université de Louisville est vitale pour notre Etat. Ce programme, dans notre plus grande ville, doit avoir un certain standing, et ils ont choisi la meilleure personne possible pour y parvenir » livrait « Coach Cal », heureux pour son ancien assistant mais toujours désireux de dominer la rivalité. « Je vais détester coacher contre lui, mais je suis ravi qu’il ait obtenu ce poste. C’est une bonne chose pour notre Etat. Mais ceci étant dit… je n’aurai que la victoire en tête. Quand on jouera contre lui, je veux gagner de 100 points ! » a-t-il ainsi conclu, sourire aux lèvres.