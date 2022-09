L’Italie continuera avec Gianmarco Pozzecco

En éliminant la Serbie en huitième de finale puis, le tour suivant face à la France, en passant à deux lancers-francs de la qualification pour une demi-finale, l’Italie a réalisé un très beau parcours dans cet Eurobasket.

Son sélectionneur Gianmarco Pozzecco n’est clairement pas étranger à cette réussite. L’ancien joueur, médaillé d’argent olympique en 2004 à Athènes, surnommé « la mouche atomique », a montré toute son énergie sur le banc ou après les matches, pour fêter les victoires de ses troupes.

Si bien qu’après une telle compétition, le président de la fédération italienne est pleinement satisfait.

« La performance de l’équipe et l’enthousiasme général sont clairement positifs », résume Gianni Petrucci dans des propos rapportés par EuroHoops. « Malheureusement, le résultat du match contre la France nous laisse un peu d’amertume, mais on ne peut blâmer aucun joueur ou membre du staff. Parfois l’équipe qui mérite de gagner ne l’emporte pas. On doit continuer dans cette voie. Je dois remercier le coach Romeo Sacchetti pour nous avoir montré le chemin, Pozzecco a pris la suite de la meilleure des manières. »

L’ancien entraîneur de l’Italie avait été écarté fin mai, avant d’être remplacé par Pozzecco donc. Qui lui devrait rester en poste encore quelques temps, sans doute pour la Coupe du monde 2023, voire les Jeux olympiques de Paris l’année suivante.

« Est-ce que je confirme cette information ? Bien sûr, à 100% », annonce le président de la fédération nationale. « Car il m’a convaincu avec sa manière de coacher les garçons. »