Le sélectionneur Svetislav Pesic reste confiant pour l’avenir de la Serbie

Comme le niveau de cet Eurobasket 2022 était très homogène et très relevé, la Serbie n’avait évidemment pas l’assurance de terminer avec une médaille. Néanmoins, on n’imaginait pas Nikola Jokic et sa bande se faire sortir si tôt dans la compétition. Car les Serbes ont été éliminés dès les huitièmes de finale, face à l’Italie.

Forcément, c’est un résultat décevant et Vanja Marinkovic a même parlé de « désastre » après la rencontre. De son côté, Svetislav Pesic a préféré retenir le positif et surtout rappeler que la Serbie était privée de joueurs importants.

« Je me souviendrai toujours de l’atmosphère, de la camaraderie, de la complicité que les joueurs ont construit entre la préparation et la compétition », raconte le sélectionneur pour EuroHoops. « Je mets l’accent là-dessus, malgré les blessures et les maladies. Certains joueurs ne sont pas venus avec nous. Il nous manquait Nemanja Bjelica, Aleksa Avramovic et Bogdan Bogdanovic. Nikola Milutinov et Vanja Marinkovic ont raté des matches, car ils étaient malades. Enfin, Nemanja Nedovic s’est blessé pendant l’Euro. »

Svetislav Pesic est donc optimiste pour l’avenir : avec un groupe au complet, la Serbie aura les moyens, et pour longtemps, de retrouver les sommets dans les compétitions internationales.

« Le noyau de l’équipe nationale est composé de joueurs nés en 1994 et 1995 : Nikola Jokic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Marko Guduric, Ognjen Jaramaz, Dejan Davidovac, Dušan Ristic, Ognjen Dobric, Aleksa Avramovic. Plus une galaxie de jeunes joueurs qui arriveront ensuite, comme Nikola Jovic et Aleksej Pokusevski. »

Un futur qui s’écrira encore avec Svetislav Pesic sur le banc. L’entraîneur, champion d’Europe en 1993 et en 2001 puis du monde en 2002, va continuer l’aventure malgré ses 73 printemps et cet échec.

« J’ai accepté de poursuivre, comme un défi pour non seulement aider l’équipe nationale mais pour faire progresser la réputation de notre basket en Europe et dans le monde. Ce n’est pas la première fois que je suis insulté et critiqué. Ce fut déjà le cas pendant l’Eurobasket 2001 puis à la Coupe du monde l’année suivante. Rien de nouveau sous le soleil. Pour être clair, je n’abandonnerai jamais mes principes ni mes méthodes. »