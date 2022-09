Jeff Hornacek revient à Utah comme consultant

Après les transferts de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, puis la présentation des nouveaux visages du club, comme Collin Sexton et Ochai Agbaji, le Jazz a désormais officialisé le staff de Will Hardy, le coach « rookie » du club.

La première information majeure, c’est le retour de Jeff Hornacek dans un rôle de consultant. Joueur sous les ordres de la légende Jerry Sloan entre 1993 et 2000, puis assistant dans le staff de Tyrone Corbin entre 2011 et 2013 après la retraite de Jerry Sloan, l’ancien coach des Suns et des Knicks signe donc un retour aux sources. Nul doute que sa grande expérience dans la ligue sera assurément bénéfique à l’inexpérimenté Will Hardy.

Pour le staff, la direction a misé sur la continuité, puisque les trois assistants principaux de Will Hardy étaient déjà au club : Alex Jensen depuis dix saisons, Lamar Skeeter depuis six saisons et Bryan Bailey depuis trois saisons.

Le staff sera aussi composé de Jason Terry, également engagé comme assistant en juillet, après une expérience comme « head coach » l’an passé sur le banc du Grand Rapid Gold, le club de G-League affilié aux Nuggets.