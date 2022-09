2K Foundations s’engage pour la rénovation des terrains à Paris

Il n’y a pas que George Eddy qui se préoccupe de la qualité et de l’accessibilité des playgrounds sur le territoire français ! Derrière ce combat, il y a bien sûr la volonté de promouvoir et démocratiser au maximum la pratique du basket en hexagone, mais aussi de permettre aux basketteurs de jouer sur des terrains en toute sécurité. Lorsqu’on regarde encore l’état de certains terrains, on peut dire que la marge de progression sur ce point est exponentielle.

L’entreprise de 2K Foundations, derrière l’éditeur mondial de jeu vidéo « 2k », va représenter un allié de choix dans cette démarche puisque la fondation vient de rénover les terrains de basket du TEP Chaumont, situés porte de Chaumont, dans le XIXe arrondissement de Paris. Il s’agit d’un terrain de 5-contre-5 et de 3-contre-3 qui ont été redécorés par l’artiste française Aurélia Durand. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est… coloré !

« Je travaille autour de la notion de diversité en mettant en scène des personnages aux couleurs vibrantes et joyeuses », a-t-elle déclaré en marge de l’inauguration des terrains magnifiés par ses soins. « Ce qui m’inspire c’est la communauté, le vivre ensemble. C’est cette énergie que j’essaie de transmettre à travers mes compositions. Pour moi, le groupe permet à chaque individu de trouver sa place et de s’accomplir ».

Déjà à l’origine de terrains à la Sojourner Truth Academy de Minneapolis (Minnesota) avec Karl-Anthony Towns, 2K Foundations a affirmé sa volonté de poursuivre ce genre d’initiatives à l’avenir. A qui le tour ?