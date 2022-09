Luka Doncic et sa mère se disputent les droits sur la marque du joueur

« Luka Doncic 7 ». À la demande de son fils, à son arrivée en NBA, c’est la marque déposée par la mère de Luka Doncic auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis. Depuis 2018, Mirjam Poterbin en gère les droits, mais en 2021, la star des Mavericks a décidé de revenir sur son consentement.

La raison ? La création de sa ligne de vêtements et de chaussures avec Jordan Brand où l’on distingue son nouveau logo : LD77. Un logo que l’on retrouve sur des terrains financés à Ljubljana et que le joueur entend utiliser à la place de cette marque « Luka Doncic 7 » qu’il ne maîtrise pas.

Sauf que sa mère détient les droits sur l’exploitation des produits liés à son nom, et Luka Doncic souhaite s’en émanciper. Officiellement, il n’a pas les droits sur le site lukadoncic.com, ni sur les produits qui sont vendus ce site. Il existe même deux fondations qui exploitent son nom, une à Dallas et une autre en Slovénie.

Selon Marc Stein, qui révèle l’imbroglio, les avocats de Luka Doncic ont déposé mardi 6 septembre une requête auprès de l’Office américain des brevets et des marques pour annuler l’enregistrement de la marque « Luka Doncic 7 », et que tout soit désormais rattachée à la marque « Luka Doncic » exploitée par la société Luka99 Inc.

« Je ne veux pas laver notre linge sale en public »

En attendant la décision de l’équivalent de l’INPI américain, la mère de Luka Doncic regrette que cette affaire soit rendue publique. « Tout ce qui est écrit vient de personnes qui traînent autour de Luka ces deux dernières années et veulent un contrôle total sur sa vie et sa carrière » estime-t-elle. « Je ne veux pas laver notre linge sale en public, surtout à un moment où Luka a besoin d’être focalisé et concentré sur des matchs importants ».

Selon elle, son fils est influencé par des personnes qui en veulent à son argent, et son seul objectif est de le protéger.

« Dès sa naissance, la seule chose qui comptait pour moi, c’était que Luka soit heureux et qu’il soit autorisé à suivre ses rêves, ce qui est normal pour toutes les mères » poursuit-elle. « Les menaces de personnes qui veulent profiter de mon fils, y compris en écrivant des articles comme celui-ci au moment le moins opportun pour Luka, ne m’atteindront pas. Je me tiendrai toujours pour protéger mon fils et je ne m’en écarterai jamais ».

Pour sa part, Luka Doncic explique qu’il a entamé cette procédure pour « contrôler sa propre marque et se concentrer sur le fait de rendre à ses communautés ».