L’hommage de Sergio Scariolo à Rudy Fernandez

Il y a 13 ans, en 2009, Sergio Scariolo débutait sa carrière de sélectionneur de l’équipe d’Espagne par une première victoire. À ses côtés, Rudy Fernandez était déjà là, avec même une place dans le cinq majeur du tournoi.

Treize ans plus tard, le coach et l’emblématique arrière/ailier sont toujours en place (malgré une petite parenthèse de 2012 à 2015 pour Sergio Scariolo), avec la même envie et la même détermination, à accompagner vers l’excellence une nouvelle génération désormais incarnée par les frères Hernangomez.

« Je ne pense pas qu’il va s’arrêter après ça. En tout cas, ça me surprendrait, parce qu’il joue son meilleur tournoi depuis le début de sa carrière »

Face à la Finlande, Rudy Fernandez est sorti de sa boîte au meilleur moment, en réalisant sa cinquième interception du match pour mieux servir Dario Brizuela à 3-points en transition pour donner un premier avantage aux siens (87-82). Il s’est ensuite distingué en inscrivant à son tour deux missiles derrière l’arc pour assurer la victoire.

Du haut de ses 37 ans, Rudy Fernandez a encore été précieux pour qualifier la Roja en demi-finale. A tel point qu’à la question « Jusqu’où peut-il aller ? », Sergio Scariolo n’imagine pas son arrière/ailier prendre sa retraite internationale après la compétition.

« Je ne pense pas qu’il va s’arrêter après ça. En tout cas, ça me surprendrait, parce qu’il joue son meilleur tournoi depuis le début de sa carrière. Pourquoi devrait-il s’arrêter là ? Bien sûr, il peut assurer et se dire qu’il ne pourra pas faire mieux. Mais ce n’est pas Rudy. S’il est en bonne santé, j’attends de lui qu’il continue à jouer. Il apprécie son rôle dans cette équipe. C’est probablement un rôle différent de tous ceux qu’il a eus. Et c’est sympa à vivre pour lui, parce que c’est une toute nouvelle expérience ».

« Il se jette sur ces ballons qui trainent comme un gamin de 18 ans »

Comme depuis toujours, Rudy Fernandez a tout donné. Et même s’il a passé le lendemain du 1/8e de finale face à la Lituanie dans un bain de glace après avoir joué 29 minutes, il a encore trouvé les ressources pour apporter sa pierre à l’édifice dans ce précieux succès.

« Il est incroyable. Il a des pépins à la nuque, au genou, un peu partout, mais il n’a pas peur ! Et quand il est sur le terrain, il se jette sur ces ballons qui trainent comme un gamin de 18 ans. C’est un leader par l’exemple sur tous les points. C’est un super leader pour ses coéquipiers, surtout dans les moments compliqués. On l’a un peu trop utilisé face à la Lituanie, on espère qu’il en aura encore sous le pied pour les prochains matchs », a ajouté Sergio Scariolo.

Homme du match avec ses 27 points et 5 rebonds pour 28 d’évaluation, Willy Hernangomez y est également allé de son hommage, soulignant l’apport de son coéquipier au sein d’une sélection complètement remaniée.

« Il va toujours être présent, dans les bons comme les moins bons moments. Ça a encore été le cas ce soir, après un départ difficile, il était sur nous, à essayer d’impliquer, faire réagir tout le monde. Son expérience, son héritage, tout ce qu’il a accompli avec l’équipe nationale, il est très important pour nous, surtout pour une jeune équipe comme la nôtre. On a besoin d’un gars comme Rudy ».

De quoi donner des ailes au Madrilène pour la demi-finale face à l’Allemagne vendredi soir ?