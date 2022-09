Selon Goran Dragic, Luka Doncic « pourrait devenir le meilleur joueur de tous les temps »

Après bientôt deux semaines de compétition, tout se déroule pour le mieux pour la Slovénie, évidemment au rendez-vous des quarts de finale de l’EuroBasket, où elle retrouvera la Pologne (mercredi, à 20h30).

Tenante du titre, et accessoirement favorite à sa propre succession, la sélection d’Aleksander Sekulic peut jusqu’à présent compter sur un Luka Doncic de gala en Allemagne : 28.0 points, 7.2 rebonds, 6.5 passes et 2.2 interceptions de moyenne, à 52% aux tirs !

Forcément, l’incroyable niveau de jeu de la superstar des Mavericks (toutefois touchée à la cheville à l’entraînement, hier) permet à tout un pays de rêver d’un doublé européen. En plus de continuer à impressionner et surprendre ses coéquipiers, à l’image du MVP du dernier Euro : Goran Dragic.

« Je pense qu’il est le meilleur joueur de la planète », lance ainsi le joueur de 36 ans, en référence aux trois derniers matchs de son compatriote (36, 47 puis 35 points !). « Il a seulement 23 ans, mais il joue comme un vétéran. Il pourrait marquer 40 points à chaque match. Il joue à son rythme, il est grand, il peut shooter, il peut passer, il peut capter des rebonds. Je ne sais pas ce que l’on peut dire de plus de lui. Il est comme… un astronaute. »

Luka Doncic plane sur le tournoi

Devenu le « Robin » de Luka Doncic, Goran Dragic s’épanouit en tout cas dans ce nouveau rôle de lieutenant, lui qui tourne actuellement à 14.5 points, 3.3 rebonds, 3.7 passes et 1.8 interception de moyenne sur la compétition (à 50% aux tirs et 38% à 3-pts).

Plutôt bien placé pour parler de son jeune coéquipier, le nouveau joueur des Bulls prédit d’ailleurs un avenir très, très radieux au deuxième meilleur marqueur de cet EuroBasket (derrière Giannis Antetokounmpo)…

« Je pense qu’il pourrait l’être [le meilleur joueur de l’histoire] », annonce-t-il purement et simplement. « Il est encore très jeune, mais s’il reste en bonne santé et joue encore longtemps, je pense qu’il pourrait devenir le meilleur joueur de tous les temps à la fin de sa carrière. »

Autant dire que Goran Dragic apprécie tout particulièrement d’évoluer aux côtés d’un talent unique comme Luka Doncic. Même s’il regrette aussi une chose, par rapport à leur association…

« J’aurais aimé être plus jeune, pour pouvoir jouer davantage avec lui », ajoute-t-il à ce sujet, alors que les dirigeants de Dallas ne sont pas parvenus à convaincre le Slovène de signer dans le Texas, cet été. « Nous n’avons joué qu’un seul Euro ensemble et celui-ci est le deuxième. À mes yeux, c’est différent, car j’ai 36 ans et Luka est à son apogée, mais je profite de chaque instant. »

Crédit photo : FIBA.com