La Air Jordan 2 connaît une nouvelle jeunesse. Le modèle dessiné en 1986 a fait son retour au sein du calendrier de sortie de Jordan Brand et terminera l’année 2022 avec le coloris OG « Chicago ».

La tige blanche est contrastée par des finitions en rouge et noir, sur les logos Nike et le « Jumpman », le talon et la languette. La boîte contiendra également un livret sur la chaussure. Un joli cadeau de noël… après l’heure puisque le modèle initialement prévu pour le 22 octobre a été repoussé au 30 décembre, toujours au prix de 200 dollars.

(Via NiceKicks)

