Mateusz Ponitka, la force tranquille

Dans cette édition 2022 de l’EuroBasket marquée par la présence de plusieurs grosses têtes d’affiche de la NBA, comme Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Nikola Jokic, pour ne citer qu’eux, Mateusz Ponitka tient son rang.

Au milieu de tous ces NBAers venus aider leurs nations respectives avant de retourner aux Etats-Unis pour préparer la prochaine saison qui approche, le futur joueur de Reggio Emilia figurait ainsi parmi les joueurs les plus efficaces de la compétition après trois matches jouées en phase de groupes.

Mais les stats personnelles n’ont pas d’importance pour Mateusz Ponitka, qui ne pense qu’au succès collectif.

« Je me moque des stats, de ce que les gens disent ou pensent. Je veux simplement gagner » a-t-il ainsi déclaré. Et sous son impulsion, la Pologne fait très bonne figure dans le Groupe D, avec trois victoires en quatre rencontres pour une qualification en huitième de finale sécurisée, et une « finale » pour la première place du groupe à jouer face à la Serbie, qu’elle affrontera ce jeudi en clôture de la phase de groupes.

À 29 ans, l’arrière/ailier joue déjà son quatrième EuroBasket. Il commence donc à avoir de la bouteille, et s’impose organiquement comme le leader de la sélection polonaise.

« Qui d’autre est supposé prendre ses responsabilités ? » a-t-il notamment déclaré, après une énorme performance à 26 points et 9 rebonds à Prague, lors de la victoire de la Pologne face à la République Tchèque. « J’ai 29 ans, mais je suis le plus ancien si on parle de matches joués à ce niveau. […] J’ai de l’expérience, je sais comment les matches de l’EuroBasket se déroulent, donc ce n’est pas un problème pour moi de prendre mes responsabilités. »

Et ce n’est pas son coach qui va le contredire. « Il comprend toujours très bien le jeu. Cette équipe grandit, et chaque joueur progresse sous son impulsion. J’en suis très satisfait » a ainsi glissé Igor Milicic, même si Mateusz Ponitka n’a pas forcément brillé (5 points à 2/6, 6 rebonds, 5 passes) face aux Pays-Bas.