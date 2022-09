AmeriCup : Team USA débloque son compteur

Battu par le Mexique pour la première fois de son histoire, puis stoppé par la pluie face au Vénézuela, Team USA a enfin décroché sa première victoire dans l’AmeriCup. Un succès sans appel face à Panama (88-58) et Norris Cole, masqué, a été le plus en vue avec 17 points, épaulé de Craig Sword (11 points).

C’est derrière la ligne à 3-points que les Américains ont fait la différence avec 16 réussites, contre 3 pour les Panaméens.

Ce mardi, Team USA va reprendre son match face au Venezuela, avant de profiter d’une journée de repos mercredi. Ensuite, place aux quarts-de-finale mais Norris Cole ne veut pas se projeter. « On se concentre uniquement sur nous, et sur l’adversaire » a-t-il expliqué. « On ne se projette pas. On prend match après match, et je prends le rapport sur l’adversaire, match après match. »

La bonne nouvelle pour les Américains, c’est que le Venezuela a battu le Mexique, et en cas de victoire ce mardi, les Américains auront la possibilité de terminer premiers du groupe en cas d’égalité à trois.