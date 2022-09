Sasha Vezenkov ne pense pas aux Kings

26, 28 et 26. Ce ne sont pas les températures des prochains jours en France, mais bien les points marqués par Sasha Vezenkov depuis le début de l’Eurobasket, contre l’Espagne, la Turquie et le Monténégro.

L’ailier-fort bulgare est ainsi le meilleur marqueur de la compétition, avec 26.7 points de moyenne, et pour ne rien gâcher, il affiche d’excellents pourcentages de 57% de réussite au shoot et 45% à 3-pts.

Comme Mike Brown a un œil sur l’Euro, puisqu’il est en Allemagne, et que les Kings ont les droits du joueur depuis quelques semaines, peut-on imaginer la franchise de Sacramento le pousser à venir aux États-Unis ? Alors que, on le sait, il avait décidé de rempiler en Grèce.

« La saison est longue et ma priorité, c’est l’Olympiacos », annonce-t-il, en mettant fin au débat. « Je ne pense qu’à une chose : être concentré, rester en bonne santé et tout donner pour mon club. Ensuite, on verra. Le prochain été est dans dix mois. »

Les Kings, ce n’est donc pas pour cette saison. De plus, l’actualité pour lui, c’est surtout un Euro raté collectivement puisqu’après trois rencontres, la Bulgarie attend toujours une victoire…

« On a un gros problème avec notre défense », analyse-t-il ainsi, alors que son pays a déjà encaissé 304 points. « On a pris 91 points face au Monténégro. Si on ne défend pas, on ne peut pas gagner. Ce sera trop compliqué de se qualifier pour le second tour, mais on a encore deux matches. On va faire de notre mieux. »