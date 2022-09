Marcin Gortat très touché par les confessions de John Wall

La semaine passée, John Wall a confessé avoir pensé au suicide, après avoir perdu sa mère, sa grand-mère et s’être blessé, le tout en quelques mois seulement. Des mots forts, qui ont touché plusieurs acteurs de la NBA.

Jusqu’à son ancien coéquipier Marcin Gortat. Le pivot avait partagé cinq saisons (2013-2018) chez les Wizards avec le nouveau meneur de jeu des Clippers et prendre conscience de ce mal-être l’a bouleversé.

« J’étais sous le choc », explique le Polonais, à Basketball News. « Je ne savais pas qu’il avait traversé tant d’épreuves. J’ai été témoin, il y a quelques années, quand j’étais son coéquipier, de cet épisode avec la petite Miyah Telemaque-Nelson, avec laquelle il était très proche et qui est décédée d’un cancer. Il a soulevé des fonds pour elle, et je me rappelle que son décès l’avait touché. Il a fondu en larmes, après une rencontre, pour lui dédier un match. Il était vraiment touché pendant plusieurs semaines. Donc entendre qu’un ancien coéquipier a pensé au suicide, c’est dévastateur. On a eu nos petits soucis dans le passé, mais je le soutiens avant tout. »

« Beaucoup de gens doivent des excuses à John Wall »

L’ancien joueur d’Orlando n’est évidemment pas resté insensible face aux propos de l’ex-All-Star de Washington. Il a même éprouvé quelques regrets.

« Quand j’ai entendu qu’il avait perdu sa mère et sa grand-mère, j’ai repensé au moment où Miyah Telemaque-Nelson est partie. Quand j’ai pris connaissance de cette interview, je me sentais mal. En tant qu’ancien coéquipier, j’aurais dû le soutenir encore davantage. Oui, je lui ai envoyé quelques textos quand il était à Houston. Je savais qu’il était dans le dur, avec une équipe qui ne voulait pas de lui. Je savais que c’était catastrophique pour lui, car il aime tellement le basket. Mais perdre des proches, ça a dû être éprouvant. »

Et les critiques sur le joueur, lors de son passage à Houston notamment, semblent bien injustes voire futiles pour Marcin Gortat, face aux drames qui ont frappé John Wall.

« C’est assez malheureux ce qui arrive dans les médias dorénavant, mais c’est comme ça que la ligue fonctionne. Beaucoup de gens doivent des excuses à John Wall. Je comprends l’idée que les média ont des choses à écrire ou à dire qui vont créer la polémique. Comme ça, cela attire l’attention. Ils sont payés pour ça. Mais ceux qui connaissent Wall savent qu’ils ont été injustes avec lui. Il n’est pas parfait, personne ne l’est, il fait des erreurs comme tout le monde, mais il n’est pas celui qu’on a dépeint. »

Qui est-il alors ? « J’ai joué avec lui pendant plusieurs saisons : en bonne santé, c’est un des meilleurs meneurs de la ligue, clairement. C’est un monstre. »