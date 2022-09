Il y a 30 ans, la Croatie remportait la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Barcelone, battue uniquement par la Dream Team de Michael Jordan et Magic Johnson. L’unique, la vraie. Jeune pays de l’ex-Yougoslavie, la Croatie va alors s’imposer parmi les meilleurs nations au monde, que ce soit sur le plan des clubs avec la domination de Split, mais aussi sur le plan international avec plusieurs médailles de bronze à la Coupe du monde et au championnat d’Europe.

Mais 30 ans plus tard, la Croatie n’est plus une place forte du basket. Déjà éliminée dans la course à la Coupe du monde 2023, l’équipe traverse une période de transition, et elle peut compter sur Bojan Bogdanovic pour transmettre le flambeau, et tenter de ramener ce pays vers les sommets.

« On a connu nos meilleures années quand Drazen Petrovic, Toni Kukoc et Dino [Radja] jouaient. Le basket était quasiment le sport numéro 1 en Croatie. C’était il y a un bon moment déjà… » sourit l’ailier du Jazz. « J’aimerais laisser quelque chose derrière moi, et cet EuroBasket est une opportunité idéale pour mes coéquipiers et moi de réaliser quelque chose d’unique. »

« J’espère qu’on peut créer une surprise »

Placée dans le Groupe C, la Croatie fait partie des outsiders de la compétition avec la présence de quelques NBAers. Outre Bogdanovic, Dario Saric et Ivica Zubac ont fait le déplacement, et ils sont entourés de la nouvelle génération avec Lovro Gnjidic (21 ans), l’explosif Karlo Matkovic (21 ans) et Roko Prkacin (19 ans).

« Cet EuroBasket est l’un des plus relevés de l’histoire avec tous ces joueurs qui jouent pour leur équipe nationale. Ce sera difficile de gagner n’importe quel match. Ce sera très difficile, mais j’essaie d’aider mes jeunes coéquipiers à progresser rapidement, tout en ayant un impact sur le jeu. On a beaucoup de talent, et j’espère qu’on peut créer une surprise. »

Le tout en pensant à ses légendes du jeu et ses glorieux ainés comme Drazen Petrovic ou Toni Kukoc, capables de porter tout un pays sur les épaules.

« Le simple fait de marcher dans leurs traces avec toutes les médailles qu’ils ont remportées, c’est très difficile pour nous. Mais on possède une très bonne jeune génération, avec Zubac, Saric et quelques autres jeunes. Donc j’espère qu’on va réaliser quelque chose de spécial. J’essaie juste d’être un grand frère, de parler à tout le monde et de les maintenir ensemble sur le terrain et en dehors. »