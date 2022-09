Mark Cuban apprécie de voir jouer un autre Luka Doncic

Jeudi soir, la salle de Cologne avait des allures d’American Airlines Center. Non seulement parce que le maillot de Dirk Nowitzki a rejoint le plafond, mais aussi parce qu’on pouvait y croiser Mark Cuban, Jason Kidd, et bien sûr Luka Doncic.

Au bord du terrain pour assister à cette rencontre entre la Slovénie et la Lituanie, le propriétaire des Mavericks n’était pas forcément à fond derrière les Slovènes, et il explique pourquoi.

« Ce que vous ne savez pas, c’est qu’à 25%, je suis Lituanien. Ma grand-mère est de Darbenai » révèle-t-il à BasketNews. « Je vais être derrière Luka, mais il y a une part de moi, si ce n’était pas Luka, qui encourage la Lituanie« .

À Cologne, Mark Cuban est donc aux premières loges pour observer Doncic, dont les intersaisons sont chargées. Il y a toujours un risque à laisser ses joueurs participer aux compétitions FIBA. Mais le milliardaire prend d’abord du plaisir.

« J’adore regarder jouer Luka, car il aime tellement jouer. C’est toujours du bonheur car on voit sa joie de jouer. Venir ici est génial parce qu’il y a le Luka qui joue avec les Mavs, et c’est une toute autre chose quand il représente son pays. Je suis heureux de voir tous les gens de Lituanie, de Slovénie et toute l’excitation que ça apporte. »

Et sur le plan technique, il trouve aussi que c’est un autre Doncic. « Il y a plus d’espace en NBA. Ici, il y a plus de contact et c’est plus physique. Il lui faut être plus physique. »