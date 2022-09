Pablo Prigioni nommé à la tête de la sélection argentine

Nouvelle étape dans la reconversion vers le coaching de Pablo Prigioni. La Fédération argentine a annoncé son arrivée à la tête de la sélection nationale. Tout juste à la veille du démarrage de l’AmeriCup, du 2 au 11 septembre au Brésil. L’ancien joueur sera également en charge de l’équipe, dont il a été un membre éminent, en novembre et février pour les prochaines fenêtres de qualification pour la Coupe du Monde 2023.

L’ancien meneur prend ainsi la tête de la sélection avec laquelle il a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, aux côtés d’autres grands noms du basket argentin (Manu Ginobili, Luis Scola, Andres Nocioni, Fabricio Oberto…), et dont il a régulièrement été le meilleur passeur.

« Mon attachement à l’équipe nationale est fort, tout comme mon engagement envers ce groupe. Le maillot de l’Argentine est la chose la plus importante. On est concentrés, staff et joueurs, pour donner le meilleur de nous-mêmes dans le tournoi qui nous attend », a déclaré l’ancien membre de cette génération dorée.

« Pablo est un exemple d’amélioration et d’évolution permanente. Il a eu une carrière ascendante en tant que joueur et pendant longtemps, il a évolué dans les meilleures compétitions mondiales. Je ne doute pas que sa carrière de coach de l’équipe nationale sera la continuité de son développement professionnel constant », a affiché Fabian Borro, le président de la Fédération.

Pour mémoire, avant sa reconversion, il a longtemps évolué au sein du club basque Saski Baskonia puis a rejoint le Real Madrid. Non drafté, l’Argentin a été recruté par New York à l’âge de 35 ans. Il est resté quatre saisons dans la ligue américaine, entre les Knicks, les Rockets et les Clippers, en trouvant à chaque fois une petite place dans les rotations (3.5 points et 3 passes en 17 minutes).

Retraité des parquets après une dernière saison à Baskonia, il a retrouvé les bancs NBA en devenant, en 2018, assistant chez les Nets. Un poste qu’il a ensuite occupé ces trois dernières saisons à Minnesota.

L’annonce soudaine de sa nomination fait suite au départ tout aussi soudain de Nestor ‘Che’ Garcia, en début de semaine, après seulement un an en poste.

« Le Che a verbalement avancé son départ pour des raisons personnelles que nous respectons. Il ne faisait pas partie de la délégation qui s’est rendue au Brésil ce mardi après-midi pour disputer l’AmeriCup », a communiqué la Fédération dont l’ancien sélectionneur était encore en place, ce lundi, lors de la victoire face aux Bahamas.