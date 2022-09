Deux coloris pour lancer la Jordan Max Aura 4

Chaussure à « bas » prix, inspirée de précédentes Air Jordan, la collection « Jordan Max Aura » dispose désormais d’une quatrième version. Celle-ci reste donc dans l’hybride, avec notamment la tige rembourrée qui fait penser à la Air Jordan 13.

Niveau composition, on est sur un mix de cuir véritable, cuir synthétique et polyester pour un amorti parfait, et une unité Air Max visible au niveau de la semelle, tandis que la semelle extérieure en caoutchouc opte pour un rainurage original.

Deux coloris sont déjà disponibles pour 125 euros sur le site de Nike France, un « Chicago » alliant blanc, noir et rouge, et une seconde version entièrement noire.

(Via SneakerNews)

