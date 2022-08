Covid-19 : Les non-vaccinés toujours dans le collimateur de la NBA

Les contaminations au Covid-19 ne font plus l’actualité, mais la NBA doit tout de même rester vigilante et statuer sur la marche à suivre sur ces questions pour 2022-2023. Dans la nouvelle circulaire distribuée aux équipes de la ligue ce mardi, on constate que la vaccination obligatoire a bel et bien été abandonnée aux Etats-Unis. En revanche, les joueurs et membres de staff non-vaccinés n’auront pas l’autorisation de se rendre à Toronto.

Par ailleurs, la NBA a conclu un accord avec le syndicat des joueurs pour le maintien de tests hebdomadaires pour les non-vaccinés. Pour les autres, aucun test ne sera exigé sauf en cas de demande du médecin de l’équipe, de la ligue ou de l’autorité gouvernementale. Toute personne présentant des symptômes, et uniquement en cas de symptômes, devra évidemment se soumettre à un test de dépistage. Chacun devra également déclarer la présence d’une personne positive au Covid-19 dans son entourage.

Des rappels nécessaires pour les vaccinés

Il faut tout de même rappeler que l’immense majorité de joueurs et membres de staff des trente franchises de la ligue est vaccinée. Le statut vaccinal de chacun devra toutefois être mis à jour, ce qui implique que les nombre de doses puis de rappels préconisés par l’équivalent du Ministère de la santé américain seront nécessaires pour conserver ce statut.

Bien que recommandé, dans les lieux à fort brassage de population notamment, le port du masque ne sera pas obligatoire.

L’objectif sera d’éviter l’escalade rencontrée par la NBA au cœur de l’hiver, lorsque les placements en « protocole sanitaire » se sont multipliés. Et même si la situation est plutôt calme à ce jour, Adam Silver reste vigilant.

« J’ai appris au cours des deux dernières années et demie à ne pas faire de prédictions en ce qui concerne le Covid, mais seulement à dire que nous serons préparés à tout ce qui se présente à nous », avait-il glissé en juillet dernier.