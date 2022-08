Team USA se sort du piège colombien

Même sans leurs stars NBA, les Etats-Unis ont un pied et demi à la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu au Japon, aux Philippines et en Indonésie en 2023. Cette nuit, après un démarrage très poussif, Team USA est allé s’imposer 95-77 en Colombie, dans une salle où le Brésil s’était incliné.

Face à des Colombiens qui restaient sur trois victoires de rang, c’est à nouveau John Jenkins qui a fait la différence avec 26 points et 8 tirs à 3-points ! C’est un record pour les Américains, et à ses côtés, les expérimentés Langston Galloway et DaQuan Jeffries ajoutent 14 points chacun.

Mission réussie pour Jim Boylen et ses hommes avec deux succès, et même une 6e victoire de rang dans ces éliminatoires. Un succès lors de la prochaine fenêtre de qualifications permettra de valider son billet pour le Mondial 2023.

« On n’a jamais baissé les bras » a réagi Jenkins. « Avant le match, j’avais dit à tout le monde dans le vestiaire de ne pas s’inquiéter du premier quart-temps. Je me suis déjà trouvé dans cette situation et souvent, nous finissons par être menés dans le premier quart-temps. Nous étions en tête, mais nous manquions des tirs. Nous n’avons pas joué comme nous pensions le faire au début. Nous avons continué, nous avons continué à nous battre, nous avons continué à jouer et les tirs ont commencé à tomber. »

Pour preuve, les Américains vont réussir un 18 sur 28 en deuxième mi-temps, avec un 9 sur 11 à 3-points !

A Gravelines la saison passée, Jenkins a reçu les louanges de son coach après ses 48 points en deux matches et ses 14 paniers à 3-points.

« Son leadership est pour beaucoup dans notre réussite« , a déclaré Boylen. « Il aime jouer à l’extérieur, il aime jouer dans des endroits hostiles et il est en grande forme. Il a foi dans l’équipe nationale et il croit en ce que nous faisons. C’est un joueur de premier plan quand il s’agit de suivre un plan de jeu, et c’est un vétéran qui se réjouit de porter la tenue des Etats-Unis. »

Prochaine fenêtre de qualifications, en novembre, avec la réception du Brésil et de la Colombie les 11 et 14 novembre.